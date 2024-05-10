名家論壇》韋安／王金平7年前諫言　賴清德仍可「溫故知新」

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第一個預言，王金平當時提出，只有達成「朝野和諧、社會團結、兩岸和平」三大目標，民進黨執政才能成功，讓人民滿意。
結果7年下來，依然朝野不和諧、社會不團結，兩岸難和平。綠色執政讓多數人民不滿意，2024大選過半民意希望政黨輪替。最後賴清德只以40%得票勝選，綠營在立院也淪為少數黨。
第二個預言，王金平同時提出，「認宗愛台解分歧，漢魂台魄壯台灣」的兩岸關係論述，促進「朝野和諧、社會團結、兩岸和平」。「認宗」就是認同是中華民族；「漢魂」就是認同中華文化。
建議藍綠兩黨（以及中共），從相同的歷史淵源中尋找共識和連接，才能藍綠和解團結，紅綠諒解，一起處理好兩岸關係維持和平。結果，3黨都沒有理會和採納王金平的「先見之明」，兩岸如今「兵兇戰危」。被國際認定為，全戰爭高風險地區之一。
4月10日，在北京的「馬習二會」中，習進平釋出彈性和善意，只要認同「中華文化、中華民族」，在這個柔性「新共識」基礎上，暗示民共2黨有機會展開對話交流。而7年前，王金平就建議並完整論述這「新共識」。
520將就任總統的賴清德，主動請益或被動接受，希望他執政順利成功各種諫言和建議。而7年前，王金平煞費苦心，諄諄善誘的誠懇諫言，仍值得再次體會。
2017年9月8日，賴清德接任行政院長。在組閣之初，就去拜會王金平請益交換意見。王金平會面時反應民間的聲音，提出「朝野和諧、社會團結、兩岸和平」，是賴內閣施政能否成功的三大目標。國家安全、人民安心、政局社會安定，是人民的最基本期待。
2017年10月31日，王金平以《認宗愛台解分歧，漢魂台魄壯台灣》為題，促進「朝野和諧、社會團結、兩岸和平」為目標，向賴清德及行政院提出質詢。
對朝野不和諧、社會不團結的深層起因，涉及的嚴重影響，對台灣前途發展的阻礙，王金平做了完整透徹，解構性的分析說理。然後從自己一生的社會歷練，累積的政治經驗和智慧，給出具體詳盡的解決問題建議。
從政何求？
王金平質詢中的重中之重是「兩岸要和平」，他說：
【 「金平自從政以來，總捫心自問，要給下一代留下一個怎樣的台灣？從政所為何事？而今而後，庶幾無愧。當前台灣最敏感、最棘手，也是影響下一代人數十年人生及前途，更是影響爾後台灣百年大計的關鍵，就是兩岸之間，如何能走上良性互動、和平相處，到大多數能接受的終局安排。
讓兩岸間有永遠穩定的和平，才是台灣之福、人民之幸。是我們這一代從政之人，應擔起的責任和義務，為下一代人建造一個兩岸和平穩定的架構。在此架構下，以數十年的時間，讓下一代人有足夠的時間、空間，藉良性的交流、互動、溝通，探討各項可能的解決方案，逐漸共識出兩岸人民間最能接受、最可行的終局安排。
我們這一代人，若不能在有限的政治生涯中，建構一個可供下一代揮灑的「兩岸和平穩定架構」解決兩岸的問題，我們就會是失責的一代。】
看透問題
王金平強調：「朝野不和諧，社會不團結，兩岸難和平」。他說：
【金平觀察體會到，只要朝野不和諧，社會就不會團結，社會不團結，就無法理性探討敏感卻重要的兩岸問題。如何看待兩岸關係、處理兩岸問題，在台灣各黨派、各世代、各階層、各族群間意見多元，分歧對立。
只要朝野持續對立不和諧、社會繼續分裂不團結，台灣原本具有龐大且雄厚的民間實力，工商業資源，自豪的優秀國民素質，多元開創的社會能量等有利的條件，都無法有效地匯集，發揮如鑽石一般的特性，雖小卻有無堅不摧的力量。
原本可凝聚為政府面對大陸時的實力，成為政府因應大陸對策的籌碼，因分裂對立而失能，這是台灣最大的遺憾和損失。
因為唯有凝聚足夠的實力作後盾，就不會在受威脅下屈服。我們不恐懼與大陸談判解決問題，但我們絕不願在恐懼中談判，所憑藉的就是實力。沒有實力，我們被逼在威脅下屈服，被逼在恐懼中談判，絕非台灣之福，更非兩岸和平之道。
台灣唯有不分彼此，團結凝聚出最堅強、最雄厚的實力作後盾，兩岸才能在平等、對等的條件下，為台灣取得最有利的結果、保障台灣最大的利益。這樣的和平才是我們所需要的。】
王金平的質詢，不僅指出問題，並嘗試以中華文化「中道、正道、公道」的基本價值，提出解決之道。
為政之道
【 「文化」是人類心靈所開釋出來，有價值的共業，說俗一點就是文明開化。如果不是文明開化，那就是草莽野蠻。金平今天試圖以文化觀點，化解當前朝野、社會及兩岸的困局。
本席以為「王道文化」最為適切。所謂「王道」，實際上就是人們在一定的歷史時期，處理一切問題的時候，按照當時通行的人情、社會道德標準，在不違背當時的政治，法律制度的前提下，所採取的態度和行動；反之，如果不顧一切，濫用權勢，蠻橫逞強，頤指氣使，巧取豪奪，就是霸道。
王道文化：政治中道、經濟正道、社會公道
「王道文化」是中華文化的精髓，發揮中華文化的王道精神，期待賴院長能起帶頭作用。
孟子說:「使民養生喪死無憾，王道之始也。」要達到這種境界，只要「以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可運之掌上。」這就是「行仁政而王，莫之能禦也。」至於要如何達到王道之始，那麼應該是追求政治清明、經濟成長、社會安全。
就追求政治清明來說，我們以為「政治要力行中道」。兩千多年以前「中庸」談的就是中道的政治。中庸說：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」又說：「君子之中庸也，君子而時中」，中庸之道兼有中和之義，總合起來，就是中道，中道是中立而不倚的，中道的極致就是「天地位」、「萬物育」，如此政治自然得以清明、朝野也得以和諧。
再說到經濟成長，我們以為「經濟要本諸正道」。我們中國第一本政書尚書˙大禹謨說：「德惟善政，政在養民。水、火、金、木、土、穀，惟修，正德、利用、厚生、惟和。」這「正德利用厚生」之道，就是經濟發展的正道，不如此則不能調和，不能調和，經濟發展必然失序，將無法繁榮成長。
第三就社會安定而言，我們以為「社會要維護公道」。《禮記˙禮運大同篇》，孔子說：「大道之行也，天下爲公」就是求公道的大同社會，常常因「大道既隱，天下為家」，因天下為家、或便宜行事、或以一己之堅持，而忘了公道、或行政執法唯權是問、偏頗不公，無法實現公平正義。金平期許在台灣就靠賴院長執政，來維護這個公道吧！
血緣、文化解難題
「認宗愛台解分歧」
除了以上三點淺見提供賴院長施政的參考之外，本席還要特別的指出，大國的王道是「惟仁者為能以大事小」，而小國也有王道，小國的王道是「惟智者為能以小事大」。
除原住民、新住民外，絕大多數台灣人都是來自大陸，長在台灣、生在台灣，當然就是台灣人，落地親兄弟、何必骨肉親，不應再分彼此。我們都是中華民族的一份子。與大陸之間有相同血緣、言語、宗教、文化、信仰。
做人要慎終追遠，我們也不會因政治原因而不認祖歸宗。認祖歸宗讓我們減少彼此間的歧異，放大彼此的同，縮小相互的異，衝突對立自然會大大的降低。有利於朝野的和諧，社會的團結。認宗，可以讓我們更拉近彼此，能真正再拉近彼此的台灣，才是愛台灣。
「漢魂台魄壯台灣」
血緣認宗是兩岸的臍帶，中華文化是兩岸交流融合的橋樑，而台灣文化則是中華文化下，一支更多元、更開放、更創新，更自主的文明。我們應以台灣多元開創的優勢，大膽以中華文化的元素，創造出讓中原文明更羨慕的典範。
或許在經濟實力上我們無法領先，但在文化上，我們絕對有機會創新中華文化，成為中華文化的新中心。中華文化的根是漢魂，發展台灣新文化，結成了漢魂的果，是為台魄，這就是漢魂台魄的台灣尊嚴。
真正壯大有尊嚴的台灣，不必糾結於兩岸物質層面的對比。而在於精神層面，尤其是漢魂為本、台魄為果的文化創造成果，抬頭挺胸、屹立世界。以漢魂台魄塑造出台灣的新角色，發揮台灣的正能量。面對大陸的崛起，不卑不亢、抬頭挺胸，這就是真正有尊嚴的台灣。】
哲學思維
王金平7年前的論述、話語，今日沒有過時，還被驗證其中的價值。他所講的道理，賴清德做滿8年總統後，依然可以用來比對成敗中的前因後果。
王金平學歷介紹中，擺在第一列的是國立臺灣師範大學，榮譽哲學博士。他的思想和邏輯，源自2000多年古老的文化，嚮往敬畏中華儒釋道的哲理。
叱咤政壇50年，王金平能夠善於溝通分配，讓人人滿意。經過無數大風大浪的波折，沒有敵人和仇恨值，成為台灣政壇毫無疑問的尊者。
王金平的成功，就是「漢魂台魄壯台灣」，最好的實踐和註解。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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