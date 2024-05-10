王心凌「神一般的奇蹟」！老了還翻紅 粉絲曝真相：為了她改劇本
王心凌2022年參加中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第3季（浪姐3），在節目初舞台唱跳她的經典歌曲〈愛你〉，掀起一波回憶殺，吸引許多人爭相模仿、翻唱，人氣再度翻紅。近日，有鄉民在PTT上發文提問：「老了還能紅的女星只剩王心凌了嗎？」引發不少人討論，有鄉民表示：「當年本來沒要捧她的。」更有粉絲表示：「連中國那種用Set的來捧人的地方，都為了她改劇本。」
記者張一笙／綜合報導
該名鄉民在PTT上提到：「男星老歸老，什麼56（5566）、Energy一合體、張學友一復出，還是能翻紅。但女星一旦老了就很難翻紅了，是不是只剩王心凌而已呀？」有粉絲表示：「不得不說她真的蠻強的，連中國那種用Set的來捧人的地方都為了她改劇本。」、「有追浪3的人就會覺得，她的翻紅真的是神一般的奇蹟。」更有粉絲表示：「當年本來沒要捧她的。」、「浪姊翻紅真的強。」
事實上，王心凌參與的《浪姐3》高手如雲，光是歌手就有郭采潔、薛凱琪、阿嬌、阿Sa等人，要人氣也有于文文、吳謹言、張天愛等人，甚至還有韓國K-POP二代團傳奇「少女時代」的主唱Jessica（鄭秀妍）參賽，可謂強敵環繞。然而，王心凌不僅在初舞台以成名曲〈愛你〉掀起回憶殺，更是在公演舞台上演唱難度極高的〈山海〉擊敗Jessica，最後拿下節目的全場第一名。
不少王心凌的粉絲都認為，其實王心凌會翻紅一點都不意外，因為在20年前她就很紅，雖然那時候並不能跟頂流明星相提並論，但這麼多年來，華語圈女歌手沒有一個能夠接下她「甜心教主」的封號，不僅甜而不膩，而且還能唱能跳，再加上她一直十分自律，能夠連跳3首歌臉不紅、氣不喘，在遇到對的時間、對的地方情況下，能再度翻紅一點也不奇怪。
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