特企／乖乖也可以點到客家菜？　紅糟肉+金桔檸檬滿足你的料理魂

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喜歡客家料理的民眾絕對不會錯過好吃的「紅糟肉」，將糯米和紅麴香發酵製成的紅糟醬沾上五花肉下去炸，一道香氣四溢，咬下去外酥內嫩的多汁五花肉，再搭配白飯，完全就是人間美味！讓人無法自拔的再夾一塊，這樣的美味料理靈魂，乖乖將它注入了乖乖餅體，打開包裝就是噴發的紅糟肉香，完全無法抵抗，口中彷彿吃到鮮嫩的紅糟肉，濃郁肉味搭配餅體，鹹香的口味讓人一吃就上癮，停不下來。深夜配電視電影時，這款乖乖食堂「紅糟肉」口味就是配酒的好良伴。乖乖食堂因非油炸製成，品嚐紅糟肉美味也無負擔。
米香與夜市必點「金桔檸檬」，蹦出酸甜好滋味
金桔檸檬可以說是每個台灣夜市都會有的酸甜好滋味，在炎熱的夏日裡，來上一杯金桔與檸檬打造的清爽，可以說是暑氣全消。乖乖食堂「金桔檸檬」口味，保留了檸檬的清香和金桔的酸甜，配上酥脆的台灣優質好米，一入口咬下檸檬的清香就沁入鼻息，舌頭仔細品嘗出檸檬與金桔的酸甜，一點一滴地在舌尖上跳躍，不斷地刺激味蕾。酸甜清爽的好滋味就像是一杯沁涼爽口的金桔檸檬，喜愛酸甜口味又怕胖的女孩們千萬不要錯過。
乖乖一直以來，秉持著對食材的堅持還有對美食的熱愛，致力打造出多系列多口味的新產品，給予大家生活中美好的小確幸以及驚喜與享受。乖乖食堂第二波新品「紅糟肉」和「金桔檸檬」追求創新、包裝細膩設計，除了品嚐美味外，在購買的過程中也可以享有好奇和期待的心情，讓生活更有樂趣。今年夏天，快來全聯購買乖乖食堂「紅糟肉」和「金桔檸檬」新口味，一起享受美好的味覺新體驗吧！