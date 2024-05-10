國泰航空「買一送一」！飛香港來回5千元起　3天2夜未稅5588元起

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此次國泰航空的香港機票買一送一優惠，包含台北與高雄起飛。記者實際操作後，兩人成行加稅後的價格高雄起飛是1萬694元起，等於每人5347元；若為台北起飛，兩人價格為1萬1504元起，等於每人僅5752元的含稅價格，就能享有飛香港來回機票。促銷期間為即日起～5月22日，能下訂的優惠適用期間為5月17日 ～12月31日。此優惠包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，但不可退票也無法更改。
除了香港來回機票之外，各別旅行社另推出「機加酒自由行超值優惠」，包括迪士尼樂園及酒店行程、山頂纜車、贈送上網卡及八達通卡等。各家旅行社推出的三天兩夜行程中，最低價格為易遊網推出「香港富豪集團系列酒店自由行3天」，是四人一室且台北、高雄出發皆有，未稅價每人5588元，入住富豪東方酒店兩晚，並贈港澳上網卡一張(限成人)、香港八達通卡一張(限成人)。
若是想要兩人一室，最低價格則有可樂旅遊推出「香港今旅酒店自由行3天2夜（兩人一室 台北/高雄出發）」，每人價格為未稅價6888元，入住今旅酒店為香格里拉集團旗下，且離地鐵1分鐘即到，每人還送一張上網卡和八達通。
另外，中華航空華航慶祝 5月母親節檔期，推出飛香港機票來回未稅價3000元起的優惠，每天10班直飛香港，台北、高雄均可出發。預定3天2夜機加酒，另外再享景點折扣優惠，或享免費頂級酒店下午茶。