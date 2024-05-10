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特企／五月居家優惠活動看過來！給媽媽「香」一個

▲居家選沙發學問多，三大重點先記牢。（圖／品牌提供）
▲居家選沙發學問多，三大重點先記牢。（圖／品牌提供）

本報訊

許多人選擇在母親節前後與家人相聚、出遊，而母親節、父親節這類一年一度，對父母表達感恩之情的節日往往會需要準備禮物來讓爸媽開心，網路問卷統計中，多數民眾表示已經「送到不知道要送甚麼了」?送禮的難題攸關自己的誠意、爸媽在外的面子…等等，是讓人不想回家的原因之一。

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家中人數眾多 沙發座位僧多粥少

另外一派人提到，回老家時都要跟親戚搶椅子，客廳沙發往往不夠坐、或是因為長輩省錢不肯換新而坐起來「不夠舒服」，以及人來人往的遠房親戚，讓許多重視居家舒適度的人降低回家意願。

沙發挑選重點1—尺寸大小

選購前務必測量客廳整體尺寸及擺放沙發的空間大小，並在挑選時選擇適合該空間尺寸比例的沙發商品。另外需注意從家門口搬運到家中沿途的長度、寬度，避免花了大錢卻進不了家門的窘境。

沙發挑選重點2—材質選擇

天然棉麻布、涼感機能布、高磅數貓抓布、牛皮…等，進入家居品展間，映入眼簾的除了眼花撩亂的沙發就是五花八門的各色材質表布了，因此在選擇前建議先做功課，了解各種皮布料的優缺點及價格，再針對自家需求選購。

沙發挑選重點3—客製化項目

「客製化沙發」是許多家居業者會打出的口號，因此可以客製的項目有哪些也是消費者在選購前需要多注意的重點之一，才能在合理的價格內買到適合自家又好看的客製化沙發。

五月份沙發優惠活動好禮來「香」送

沙發先生家居首次跨界聯名，與台灣香氛品牌合作推出茶香居家香氛，限時限量活動好禮只送不賣， 母親節不知道要去哪、送什麼，快到沙發先生家居試坐，下單立刻送質感香氛。

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