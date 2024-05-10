築間前4月合併營收18.98億元「年增1.06%」　迎5月母親節餐飲旺季

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築間2023年底陸續推出多個新餐飲品牌，如「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」等，集團表示，儘管推出時間較為密集，但從新品牌的加盟店數，以及業績表現來看，新品牌的營收已達預期，尤其以「築間酸菜魚」的業績成長最為顯著，目前全台共開出5家分店，6月底前預計將再開出6家分店；築間亦積極參加連鎖加盟展，以展場限定的加盟優惠方案，提高有意願者的加盟機率，擴大集團市占率。
集團積極擴大海內外餐飲市場版圖；在國內，築間持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，並將旗下品牌陸續納入聚落，創造聚客效益；海外市場部分，除了「築間酸菜魚」已插旗香港銅鑼灣，第二季集團也預計再推動旗下兩大品牌進軍香港旺角，年底前則規劃至日本開出首家直營店。築間持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能創造營收規模經濟，帶動業績成長。
迎接五月母親節餐飲旺季，築間旗下「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「繪馬別邸」、「有之和牛鍋物放題」及「本格和牛燒肉放題」等5個品牌紛紛推出母親節檔期活動，除了提供用餐優惠外，更於母親節當天推出限定甜點營造歡樂、溫馨五月氛圍，截至4月底，預約量已達8成，有望推動5月營收明顯幅度的成長。