名家論壇》朱駿／新政府如何解決「富者更富，貧者更貧」的困局？

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縱使目前各政黨都高呼重視年輕人的發展機會，若是改不掉「富者更富，貧者愈貧」的結果，社會上的可憐苦人只會越來越多，年輕人年輕不了幾年都會走入中年，在都重視年輕人的情況下，豈不是絕大多數的人一旦步入中年就會步入越來越不堪的慘境？這樣的社會能健康發展，能有光明前景，能內部和諧嗎？
社會的發展不能只重視表面的總體打包的成果，必須要有關照細部內涵與組成結構的總體觀，否則就容易走上扭曲畸形之路，就如經貿領域的「荷蘭病」一般，甚至更嚴重。社會的發展當然要有資源挹注，資源大宗與發展動能主要來自政府支出，出自人民所納之稅，這當然必須取之於創造價值的企業或富有之個人。如果對營收亮麗的企業與富有之個人不斷地給予租稅上的優惠，等於就是讓社會上廣大的弱勢人民擔負供給社會發展之大宗資源的責任，這其實是不正義地剝削勞苦大眾，就是不正義的「劫貧濟富」，不正義的社會不可能均衡發展。
一個稱職的公權力體系應該負起調節社會資源的責任，讓受惠於社會之支持才得以有所產出獲利的社會資源產出之處負擔較多的社會責任，這是符合基本的社會正義的做法。或許有人會扣以「反商仇富」的帽子，究其根本，站不住腳。如果政府能夠有效調節社會資源的利用，令廣大的社會弱勢人民的生活水平普遍有所提高，這些人就會有更多的消費需求與能力，結果還是對企業與商人富人的營利環境有大助益，這會是一個對社會整體與個人皆有利的良性循環。看看北歐國家的表現應不難理解，再看看美國近二三十年的發展，連Bernie Sanders都忍不住高喊要以丹麥為榜樣，就應該對我們目前之發展模式的問題有所警惕。
與經濟發展密切相關的是市場，我們受美國人的影響與誤導，總是常把發揮市場機制或自由市場等說法掛在嘴上。事實上，市場上沒有一隻看不見的手，而是有許多隻看得見的大手相互爭搶資源與客戶。既然只有幾隻大手有資格彼此爭搶，就不會有真正的自由，對絕大多數的人而言，更是被宰制的旁觀者，有何自由？而最大最有力量的手就是公權力，就是政治的手，自古皆然，舉世皆同。在號稱最自由的美國不就是這樣嗎？近幾年的現象應該能讓大家看得更清楚吧？
我們若還是跟著美國人已經明顯錯誤的經濟學意識形態，打著自由市場的旗號，唱著發揮市場機制的古典曲子，放任市場供給方無端漲價，卻以束手不管為政府美德，這是政治怠惰與官商勾結，對人民最大的糟蹋與剝削。人類的經濟活動都在政治力量的壟罩之下，自古皆然，市場當然不能例外。根據事實基本面精準地說，自由市場就如同完全自由競爭一般只是一個概念上建構的空想，鏡花水月，龜毛兔角。要讓絕大多數人民能過上好日子，政府必須負起管理與調節物價的責任。
大家可以回想一下，在台灣，每回颱風將至未來至，根本尚未有災損，市場已經喊漲，合理嗎？受外界大環境影響，一些進口民生物資如麵粉不斷漲價，一串供應鏈上的商家接續漲價，但國際市場價格回落後，卻不見這些商家誠實反映物價調降售價，合理嗎？這不是剝削消費者什麼才是剝削？前陣子雞蛋價格波動，食品早餐小吃店在蛋價明顯回落之後，依然維持漲價後的水平，大家還記憶猶新吧？
這些類似的行為都是對廣大的消費群眾無理的剝削，我們的政府對這些物價的波動固然無力阻止，但在一定範圍內應該可以務實管理，令商業走在誠實信用的正當道路上，保護人民的採購權益與生活品質，歐洲有些國家例如德國就有管理物價的機制，人家能做得到，我們為何不能學習？
台灣社會的發展早就碰到瓶頸，我們近二三十年碰到的嚴重問題如教育素質敗壞、私立學校陸續關門、貧富差距擴大、經濟增長緩慢、司法不公、健保與長照、少子化的處理、能源政策、立委素質低劣、兩岸問題、……等等，固然有專業的問題，但其敗壞的根本肇因無不在於錯誤的政治決策或不良的政治作為使然。人者心之器也，問題的根本就出在政治的思維老舊落伍，我們若是不根據事實基本面，用發展的眼光，從事實中提煉出新思維，未來的幾年，我們將碰上更大的難題，人民必將承受更大的痛苦與不安。
●作者：朱駿／時事評論人
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