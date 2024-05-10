00940換股名單今日盤後揭牌！法人這4檔個股恐遭剃除

面板雙虎4月營收出爐！面板報價漲不動、今日股價雙雙收平盤

▲面板雙虎營收出爐！友達4月營收為237.7億元，繳出年、月雙增成績，群創4月營收則為193億元，月減4.3%。圖為友達。（圖／友達提供）
▲面板雙虎營收出爐！友達4月營收為237.7億元，繳出年、月雙增成績，群創4月營收則為193億元，月減4.3%。圖為友達。（圖／友達提供）

記者陳郁柔／台北報導

面板雙虎營收出爐！友達4月營收為237.7億元，繳出年、月雙增成績，群創4月營收則為193億元，月減4.3%。不過由於面板5月報價漲不動，拖累兩檔個股今（10）日收在平盤。

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友達公布4月自行結算合併營收為237.7億元，月增12.1%、年增加28%；累計今年前4月合併營收832.44億元，年增19.3%。4月份面板總出貨面積達166.6萬平方米，月減16.6%，年增1.5%。

群創4月營收為193億元，月減4.3%、年增13.1%；累計前4月營收697.47億元，年增11.4%。其中，4月大尺寸合併出貨量共計1005萬片，月減 2.7%；中小尺寸合併出貨量共計1755萬片，月減31.8%。

群創總經理楊柱祥近期指出，受惠三大運動賽事的到來、新品備貨潮以及中國618促銷、目前看到大尺寸、電視確實需求存。群創預估，第二季大尺寸面板價格估季增11-13%、平均售價則可望季增 4-6%；中小尺寸面板出貨則估季減 7-9%。不過，整體而言，楊柱祥認為，第一季景氣是谷底、全年將逐季攀升。

根據研調機構集邦（TrendForce）公布的5月上旬最新面板報價，部分規格電視面板出現「漲不動」的狀況，集邦表示，電視面板5月以來備貨動能開始出現些許減弱跡象，以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，因此整體面板價格上漲空間開始出現收斂。

監視器、筆電面板等IT面板市況則較正向。其中，監視器面板方面，集邦表示，目前品牌客戶對於監視器面板需求仍維持強勁，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，期盼這波漲勢中，達成扭轉監視器面板業務虧損局面的目標，因此對5月價格漲勢採較積極態度。

面板漲不動的情形也拖累面板股今日的表現，在大盤上漲逾100點的情況之下，面板雙虎都收在平盤，友達收在17.5元，群創則是收在13.3元。

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