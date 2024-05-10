為何大砍蘋果持股？解析股神巴菲特釋放的5大訊息

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波克夏現金 上看兩千億
波克夏在本次股東會上，發布第一季財報，內容顯示，受惠於保險業務表現亮眼，波克夏營業利益年增39%，達112億美元；現金及約當現金水位，則直逼1890億美元，再創新高。整體來看，本次股東會中，巴菲特共釋出以下五項重要訊息。
一、現金部位創新高，理想投資標的難覓。巴菲特估計，至第二季末，波克夏的現金及約當現金，將會進一步擴增至兩千億美元，「我們很樂意花它（現金），但除非我們認為它能做一些風險小，且可為我們帶來高獲利的事情，否則我們不會花它。」
美媒CNBC報導解讀，上述情況代表巴菲特還無法找到合適的投資標的。因此，波克夏寧可把大筆現金，投資在美國公債上，藉以獲得固定收益，也不願從事新投資。「我們只對自己喜歡的好球揮棒。」巴菲特強調。
二、砍13%蘋果持股，並非改變對公司看法。由波克夏首季財報可得知，該公司持有價值1354億美元的蘋果股票，約7.9億股。CNBC推估，波克夏大約減持了13%股份，這也是波克夏連續第二個季度減碼蘋果股份，但蘋果仍是波克夏最大的持股部位。
巴菲特解釋，減持蘋果股份，不是根據他對公司長期看法的判斷，而是基於投資獲利的稅務考量，因為稅率可能會提高。
為稅務考量 不看壞蘋果
根據《財訊》雙週刊報導，儘管近期蘋果產品銷售表現趨緩，主力商品iPhone上季銷售額，較去年同期衰退10%；但巴菲特稱，蘋果「極有可能」依然是波克夏最大的持股部位。他還提到，除了蘋果之外，波克夏也將繼續持有美國運通、可口可樂等公司的股份，且蘋果是一家比美國運通和可口可樂更好的企業。至於波克夏出清派拉蒙（Paramount Global）股份一事，巴菲特坦言，「這百分之百是我的決定，我們全賣了，損失了不少錢。」
三、憂心人工智慧詐騙，將之類比為核武。在巴菲特眼中，人工智慧（AI）詐騙，恐成為下一個大型成長產業，他自認對AI幾乎「一無所知」（Doesn't Know Anything），但近期看見「AI生成巴菲特」影片的過程，令巴菲特對這項科技感到緊張，「假如我對投資詐騙事業感興趣，這（AI詐騙）將成為史上最大成長產業。」
巴菲特將AI詐騙類比為核武，因為AI具備帶來巨大變革的潛力。他強調，當初人類開發核武，猶如釋放了瓶中精靈，讓祂做出可怕之事，「那精靈的力量，讓我害怕極了；而且，我不知道有什麼方法，能讓精靈回到瓶子裡，這和AI有點類似。」
四、主要投資在美國，海外投資暗示加拿大。談及是否願意增加海外投資，尤其是對中國的投資時，巴菲特明確指出，「我們的主要投資，始終在美國。」他也對美國聯準會主席鮑爾的表現，表達讚賞，但與此同時，巴菲特強調，比起聯準會政策，他更關心美國財政赤字不斷增加的現象。
波克夏對日本5大商社（三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事）的投資，讓外界十分好奇，巴菲特會不會繼續物色海外投資標的？關於這個問題，他僅暗示，加拿大似乎是值得考慮的方向，「以任何形式將資金投入加拿大，我們都不會感到不自在。」但巴菲特並未透露具體投資標的或模式。
事實上，巴菲特對加拿大企業的投資，有前例可循。2017年，波克夏以超過1.5億美元，收購經營陷入危機的加拿大抵押貸款發放機構「家庭資本集團」（Home Capital Group），近20%的股份，之後還持續加碼持股至38%以上。
有關近年來備受矚目的再生能源，巴菲特認為，該領域仍需要時間開發，他打了個比方，「你不可能藉由讓9個女人懷孕，在1個月內創造出新生兒。」
接班人出線 阿貝爾掌權
五、欽點阿貝爾接班，公司沒有我股價照漲。將在今年8月底滿94歲的巴菲特，已欽點現任波克夏副董事長阿貝爾，作為執行長接班人，如果哪一天巴菲特「不再掌舵」波克夏，阿貝爾將擁有投資決策的最終決定權。
「責任一直在我身上，（現在）我把其中的一些責任轉嫁出去了。」巴菲特稱，他會把資本配置，留給熟悉業務的阿貝爾，由阿貝爾來承擔責任；預期股東們不用等太久，就能看到新一代管理階層，如何經營波克夏。巴菲特對波克夏的營運極具信心，「即使我出了什麼事，隔天公司還是能運作得很好。」他稍早才對外表示，就算他過世，波克夏股價照漲。
「我略懂預期壽命精算表。」巴菲特開玩笑地說道。現階段，巴菲特認為，自己仍可勝任執行長職務，但他也笑稱，不該和某些人一樣，「在無法確定四年後自己會在哪的情況下，簽署為期四年的僱傭合約。」這番話，被部分媒體解讀，是在調侃現任美國總統拜登，以及前總統川普。
根據《財訊》雙週刊報導，在股東大會問答環節結束時，巴菲特笑著對現場參與者說，「我不只希望你們明年再度光臨，我也希望我明年再次出席。」
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