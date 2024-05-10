劉德華睽違11年來台開唱！粉絲敲碗1制度：這輩子唯一能見的機會
繼歌神張學友即將來台開唱之後，天王劉德華今（10）日也正式宣布，「今天…is the Day」巡迴演唱會，確定將於2024年10、11月之間舉辦台北場，睽違11年後再次來台灣獻唱，歌迷也瘋狂敲碗主辦單位能實施「實名制」登記購票，激動喊：「這次沒看到華仔，真不知這輩子還能否見到華仔！」
記者黃雅琪／綜合報導
台灣歌迷們等了整整11年，終於盼到天王劉德華來台表演，今日主辦單位宣布「今天…is the Day」巡迴演唱會－台北場，將在2024年10、11月之間登場，詳細場次、票價目前尚未公開。但歌迷們已經摩拳擦掌，希望能效仿日本歌后宇多田光演唱會，採用「兩階段實名制」購票，登記抽選後再付款，以防止黃牛掃票。
劉德華日前宣布，將於7月至9月之間，展開新一波巡迴演唱會「今天…is the Day」，地點包括上海、廣州、北京、南京、成都、杭州、重慶和深圳，如今終於宣布「台北場」開唱，歌迷們興奮不已「終於盼到了」、「等了好久終於等到今天」、「喜歡華仔35年，終於可以看演唱會了」、「盼到了，希望能了我的心願，能搶到票，此生無憾啦。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道