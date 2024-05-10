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劉德華睽違11年來台開唱！粉絲敲碗1制度：這輩子唯一能見的機會

▲劉德華睽違11年來台開唱，粉絲敲碗實名制購票：「這輩子唯一能見的機會。」（圖／台灣映藝提供）
▲劉德華睽違11年來台開唱，粉絲敲碗實名制購票：「這輩子唯一能見的機會。」（圖／台灣映藝提供）

記者黃雅琪／綜合報導

繼歌神張學友即將來台開唱之後，天王劉德華今（10）日也正式宣布，「今天…is the Day」巡迴演唱會，確定將於2024年10、11月之間舉辦台北場，睽違11年後再次來台灣獻唱，歌迷也瘋狂敲碗主辦單位能實施「實名制」登記購票，激動喊：「這次沒看到華仔，真不知這輩子還能否見到華仔！」

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▲劉德華所屬的台灣映藝今日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自映藝娛樂臉書）
▲劉德華所屬的台灣映藝今日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自映藝娛樂臉書）
台灣歌迷們等了整整11年，終於盼到天王劉德華來台表演，今日主辦單位宣布「今天…is the Day」巡迴演唱會－台北場，將在2024年10、11月之間登場，詳細場次、票價目前尚未公開。但歌迷們已經摩拳擦掌，希望能效仿日本歌后宇多田光演唱會，採用「兩階段實名制」購票，登記抽選後再付款，以防止黃牛掃票。

▲劉德華在爆發亞洲金融風暴時，曾經拯救過張衛健一命，除了簽他為旗下藝人之外，還提前支付工資給他。（圖／微博）
▲劉德華即將來台開唱，歌迷們已經蓄勢待發要搶票。（圖／華仔天地官方微博）
劉德華日前宣布，將於7月至9月之間，展開新一波巡迴演唱會「今天…is the Day」，地點包括上海、廣州、北京、南京、成都、杭州、重慶和深圳，如今終於宣布「台北場」開唱，歌迷們興奮不已「終於盼到了」、「等了好久終於等到今天」、「喜歡華仔35年，終於可以看演唱會了」、「盼到了，希望能了我的心願，能搶到票，此生無憾啦。」

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