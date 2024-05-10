抹香鯨發聲溝通如人類說話！AI破解「語言密碼」：類似拼音字母

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為了「破譯」抹香鯨的字典與語言，美國麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）的主任露絲（Daniela Rus）表示，AI技術可以幫助加快研究速度，因為要搞清楚鯨魚在說什麼，可能需要搜集並分析數百萬甚至數十億的聲音樣本，「希望這一發現能夠幫助我們保護鯨魚，並加深對鯨魚的了解」。
紐約大學海洋動物行為專家賴斯（Diana Reiss）表示，科學家一直在針對海洋動物用聲音溝通的行為進行研究，像是海豚的口哨聲與座頭鯨的歌唱等等，而這次對於抹香鯨的語言研究，特殊之處在於不僅僅是試圖了解特定的呼叫聲代表什麼意義，而是希望解析抹香鯨彼此之間溝通系統的基礎。
專家認為，破譯抹香鯨語言的研究如果能夠獲得成功，對於人類理解抹香鯨的行為將有巨大幫助，這些寶貴知識應該用來保護牠們，像是透過掌握抹香鯨之間的對話，或許能釐清海洋噪音與船隻撞擊對於鯨魚的影響，以及人類該如何最大限度地減少這些風險。
抹香鯨被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「易危」（vulnerable）物種，擁有複雜的群體關係，通常會組成母系社會集體行動，且抹香鯨的大腦平均重達20磅，是人類大腦平均大小的6倍。抹香鯨體長可達到18公尺，並能夠潛入約1000公尺深的海域獵捕烏賊，睡覺時在水中呈現垂直狀。