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抹香鯨發聲溝通如人類說話！AI破解「語言密碼」：類似拼音字母

▲抹香鯨能透過呼吸系統擠壓空氣，在水下發出聲音相互溝通，最新研究發現，鯨魚們利用這些聲音的方式有點類似人類的「字母」，透過每個聲音代表的字母，進一步組成單字而成為所謂的「鯨魚語言」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲抹香鯨能透過呼吸系統擠壓空氣，在水下發出聲音相互溝通，最新研究發現，鯨魚們利用這些聲音的方式有點類似人類的「字母」，透過每個聲音代表的字母，進一步組成單字而成為所謂的「鯨魚語言」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

和許多鯨魚和海豚一樣，抹香鯨是高度群居的海洋哺乳動物，且能透過呼吸系統擠壓空氣，在水下發出聲音相互溝通。幾十年來，科學家一直試圖了解這些聲音意味著什麼，但是進展甚微。然而透過AI技術幫助，最新研究發現，鯨魚們利用這些聲音的方式有點類似人類的「字母」，每個聲音各自代表的字母進一步組成單字或短語，成為所謂的「鯨魚語言」。

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根據《美聯社》報導，科學家的最新研究成果於週二發表在《自然-通訊》（Nature Communications）期刊，研究人員分析了8700多個抹香鯨的聲音片段後，認為已經找出了抹香鯨語言「字母表」的四種基本組成成份。研究員沙瑪（Pratyusha Sharma）表示，抹香鯨能夠使用這些「字母」組合成龐大的通訊系統，就像是鯨魚擁有一本自己的大字典一樣。

為了「破譯」抹香鯨的字典與語言，美國麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）的主任露絲（Daniela Rus）表示，AI技術可以幫助加快研究速度，因為要搞清楚鯨魚在說什麼，可能需要搜集並分析數百萬甚至數十億的聲音樣本，「希望這一發現能夠幫助我們保護鯨魚，並加深對鯨魚的了解」。

紐約大學海洋動物行為專家賴斯（Diana Reiss）表示，科學家一直在針對海洋動物用聲音溝通的行為進行研究，像是海豚的口哨聲與座頭鯨的歌唱等等，而這次對於抹香鯨的語言研究，特殊之處在於不僅僅是試圖了解特定的呼叫聲代表什麼意義，而是希望解析抹香鯨彼此之間溝通系統的基礎。

專家認為，破譯抹香鯨語言的研究如果能夠獲得成功，對於人類理解抹香鯨的行為將有巨大幫助，這些寶貴知識應該用來保護牠們，像是透過掌握抹香鯨之間的對話，或許能釐清海洋噪音與船隻撞擊對於鯨魚的影響，以及人類該如何最大限度地減少這些風險。

抹香鯨被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「易危」（vulnerable）物種，擁有複雜的群體關係，通常會組成母系社會集體行動，且抹香鯨的大腦平均重達20磅，是人類大腦平均大小的6倍。抹香鯨體長可達到18公尺，並能夠潛入約1000公尺深的海域獵捕烏賊，睡覺時在水中呈現垂直狀。

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