影／前NBA球員來台！Hamilton大秀飛扣　自曝：Curry、詹皇超難守

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事實上，東超過去就曾在澳門和菲律賓宿霧舉辦類似活動，目的是希望能幫助到各個亞洲國家和地區的基層籃球，本次活動也讓Jordan Hamilton和能仁球員進行三對三比賽切磋球技，他在比賽中更是秀了一手霸氣飛扣。並且，他在賽後還大方把自己腳上的球鞋及簽名卡送給他心目中的優秀球員，能仁家商的台俄混血球員傅雋堯。
Jordan Hamilton盤點NBA最難防守的3名球員
當Jordan Hamilton被媒體問道，自己覺得NBA最難防守的3個球員，他表示：「第一個是LeBron James，他是NBA最難防守的球員，然後還有Kevin Durant，他有很好的身材以及很棒的投籃能力。」
而最後一位球員，Jordan Hamilton則表示是「老大」Kobe Bryant，因為當他正值新秀賽季時，Kobe Bryant是當時最頂尖的球員之一，同時也是他最喜歡的球員，實在非常難以在球場上抵擋住Kobe Bryant的進攻。
最後，Jordan Hamilton也提到自己曾經守到幾次Stephen Curry，他認為Stephen Curry的無球跑動真的很厲害，當你感覺要追上他的時候，Stephen Curry就會透過不斷跑動讓對手感到疲憊，是個相當難以看防的對象。
Jordan Hamilton小檔案
位置：小前鋒
國籍：美國
登錄身高：2.01公尺
登錄體重：100公斤
大學：德州大學（2009–2011）
選秀：2011年／第1輪／第26順位（達拉斯獨行俠）
NBA球隊生涯：
- 2011 – 2014：丹佛金塊隊
- 2014：休士頓火箭隊
- 2015：洛杉磯快艇隊
- 2016：紐奧良鵜鶘隊
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