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力挺Energy回歸！柯佳嬿吃拉麵不忘偷放閃　「1舉動」幫坤達打歌

▲柯佳嬿力挺Energy回歸！吃拉麵不忘偷放閃，「1舉動」幫坤達打歌。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿力挺Energy回歸！吃拉麵不忘偷放閃，「1舉動」幫坤達打歌。（圖／柯佳嬿IG）

記者洪生儒／綜合報導

台灣天團Energy相隔20多年再度合體回歸樂壇，讓大批忠實粉絲都超級感動，而他們5日才剛在台北信義區舉辦簽唱會活動，吸引大批粉絲前往朝聖，甚至還有不少藝人也低調到現場追星，活動現場人潮不斷，簽唱會一路簽到隔天凌晨3點多才結束。而坤達的老婆柯佳嬿也因爲在簽唱會當天遲遲等不到老公回家，深夜在網路上尋夫，引起不少關注，近日她發限動又再度掀起熱議。

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▲Energy簽唱會一路簽到隔天凌晨3點多才結束，坤達的老婆柯佳嬿也因為遲遲等不到老公回家，深夜在網路上尋夫，引起不少關注。（圖／柯佳嬿IG）
▲Energy簽唱會一路簽到隔天凌晨3點多才結束，坤達的老婆柯佳嬿也因為遲遲等不到老公回家，深夜在網路上尋夫，引起不少關注。（圖／柯佳嬿IG）
柯佳嬿近日在限動中曬出照片，可以看到她跟朋友一起站在日本拉麵店的點餐機前面，並在限動中寫下「喜歡拉麵」的日文，還搭配了Energy的歌曲〈Ra-Man Song〉，在吃拉麵的同時也不忘替老公打歌，讓不少網友看了都忍不住會心一笑。

▲柯佳嬿近日在限動中曬出照片，在吃拉麵的同時也不忘替老公打歌，讓不少網友看了都忍不住會心一笑。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿近日在限動中曬出照片，在吃拉麵的同時也不忘替老公打歌，讓不少網友看了都忍不住會心一笑。（圖／柯佳嬿IG）
而Energy的〈Ra-Man Song〉收錄在2003年的專輯《無懈可擊》中，港星陳偉霆在參加選秀時曾經演唱過這首歌，後來也有被許多歌手翻唱過，至今依然是許多人都會唱的經典歌曲。

▲柯佳嬿先前在Energy簽唱會時，曾寫下一段文字感嘆時間過得真快，引起不少網友共鳴。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿先前在Energy簽唱會時，曾寫下一段文字感嘆時間過得真快，引起不少網友共鳴。（圖／柯佳嬿IG）
此外，柯佳嬿先前在Energy簽唱會時，就曾寫下一段文字表示：「在我們都變成大人後，以為日子都塵埃落定，突然間青春回憶裡的一部分復活了，於是我們也跟著活了起來，想起那段時光，想起那時候的自己，感嘆時間過得真快，忘了多少東西，還保留了多少自己呢…...。」這段話引起不少網友的共鳴，大家紛紛讚嘆Energy的回歸真的是2024最值得開心的事。

▲Energy的〈Ra-Man Song〉收錄在2003年的專輯《無懈可擊》中，有不少人翻唱過這首歌。（圖／柯佳嬿IG）
▲Energy的〈Ra-Man Song〉收錄在2003年的專輯《無懈可擊》中，有不少人翻唱過這首歌。（圖／柯佳嬿IG）
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