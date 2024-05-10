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阿公阿嬤座駕好蝦趴！電動代步車歸類醫療輔具　林祈烽：不怕嗎？

▲老人代步車造型五花八門，甚至像迷你汽車，法令卻定位成不可上路的醫療輔具。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.05.10）
▲老人代步車造型五花八門，甚至像迷你汽車，法令卻定位成不可上路的醫療輔具。（圖／台中市議員林祈烽提供，2024.05.10）

記者顏幸如／台中報導

台灣人口老化，阿公阿嬤的老人電動代步車越來越多，造型也五花八門，滿街趴趴走時讓人捏把冷汗。台中市議員林祈烽等人指出，電動代步車屬《藥事法》規定的醫療器材，能否上路一直有模糊界限，若發生交通意外，責任歸屬很難釐清，建議地方聯名向中央反映，找出可改善的方式進行規範。

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台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今（10）日質詢時，出示一張可愛的紅色小車，從斑馬線駛上超商騎樓的畫面，詢問衛生局長曾梓展是否合法？曾梓展坦言不清楚，食安處長傅瓊慧則表示，這部小車是老人電動代步車，和輪椅一樣被歸類為醫療器材的輔具，因此可以上騎樓、過斑馬線，但不可以「上路」，若違反《道路交通管理處罰條例》，權責在警察局。

林祈烽接著說，事實上是老人電動代步車滿街跑，最近還看到改裝加車頂，時速卻只有10公里，走在路上非常危險，這些車沒牌照又沒保險，如果發生交通意外，責任歸屬很難釐清。

▲台中市副市長鄭照新（左）向林祈烽說明，老人電動代步車的困境必須透過修法或立法做出積極規範。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.10）
▲台中市副市長鄭照新（左）向林祈烽說明，老人電動代步車的困境必須透過修法或立法做出積極規範。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.10）
曾梓展驚訝的說，他第一次聽到老人代步車被歸類為醫療器材，醫療器材能在馬路走嗎？他真的打問號。

市警局交通大隊長劉明興表示，現行法令確實將老人代步車定位為輔具，因此「行駛在人可以走的地方」都不會有違法疑慮；若違規行駛馬路，將依違反道交條例處以1200到3600元以上罰款。警方雖經常宣導要遵守法規，但這類代步車多是年長者在使用，且目前道路狀況難免造成違規情形，地方只能向中央反映事實，希望研商出改善方式。

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