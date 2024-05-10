賴清德國情報告下週協商 民進黨團掀底牌：不可能即問即答
立法院朝野黨團今（10）日協商達成共識，將邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立院進行國情報告，至於進行方式、形式，仍有待朝野黨團13日協商。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，基於合憲原則，應由準閣揆卓榮泰先來施政報告，再安排總統國情報告；此外，在詢問形式上，應派代表發問，再由總統統合回答，不可能是即問即答。
記者陳佩君／台北報導
針對賴清德赴立法院國情報告一事，吳思瑤下午指出，黨團的立場非常清楚，一定要在合乎憲法、法規、合理、可行基礎上，共同創造史上第一個總統赴立院國情報告的憲政慣例，而今天朝野私下磋商時氣氛好，藍白口頭上都表達較大的彈性空間，願意不設前提，會在尊重總統職權、各黨團都接受的方式下進行。
吳思瑤也提到目前有四大方向，第一，朝野共同邀請總統，第二，總統必須進行國情報告，第三是提問時間，第四是總統樂意回答，但「問與答」形式要透過協商決定。
吳思瑤提到，民進黨團認為詢問應指派代表，時間不會毫無限制，而非113名立委每人5到10分鐘，時程會拖很長，甚至一個月後都有可能；回答形式則要合乎憲政，不可能像在野期待的即問即答，而是「綜合回答」。
至於總統、行政院長誰先來立院報告？吳思瑤說，依照憲法規定，行政院對立法院負責，立委詢答監督對象是閣揆與行政團隊，照理說應由卓榮泰先進行施政報告並備質詢，總統再應邀赴立法院國情報告，避免逾越憲法授權和權力分立原則。
對於賴清德最快赴立法院報告時間，吳思瑤表示，期待合乎憲法的理解跟運作，讓行政團隊先進行施政報告，在此原則下，就不可能是5月21日或5月24日。