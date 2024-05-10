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放行了！新北市府核定「核一乾貯水保計畫」　台電依程序通知施工

▲新北市府核定核一乾貯水保計畫。圖為核二發電廠。（圖 ／新北市政府提供）
▲新北市府核定核一乾貯水保計畫。圖為核二發電廠。（圖 ／新北市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

新北市府今（10）日公告，已核定核一室外乾貯水保計畫，對此，台電表示，後續將依程序向新北市府通知施工，以期儘快完成啟用，讓核廢料處理工作得以順利展開。台電強調，核廢料處理需要地方政府共同協力，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態，如今核一乾貯已獲推動進展，核二乾貯設施的部分也盼新北市府也能夠早日支持推動。

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台電指出，核一廠室外乾貯水保計畫於99年核定，102年竣工檢查時，新北市府認為施工結果與設計圖不符，台電隨即向新北市府提出變更設計，惟歷經多次送審，新北市府仍未予核定，台電因此向農委會(現農業部)提出訴願，並於後續向法院提起訴訟。經法院審理，釐清相關技術爭議後，台北高等行政法院112年3月16日判決新北市府應予核定。惟後續新北市與台電公司對於核定仍程序有疑慮，經台北高等行政法院建議雙方進行行政調解，並於今（2024）年4月1日調解成立。

台電進一步指出，今年4月19日台電將6份水保變更相關書圖，陳經濟部核轉新北市府，新北市府並於今日核定，完工期限依調解結果係自台電開工通知起算三年。台電後續將依程序向新北市府提出開工通知，以期儘快完成啟用。

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