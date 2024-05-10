凱擘大寬頻大樓機房起火！台北信義、內湖、南港斷網 業者急道歉
凱擘大寬頻今（10）日上午開始出現大規模斷網、斷訊事件，台北市內湖、南港、信義區用戶紛紛上網抱怨。對此，凱擘大寬頻也緊急發布公告道歉，指出新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響到內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用，預計晚間8時以前會完修。
記者賴禹妡／綜合報導
今日上午開始，許多網友開始抱怨家中網路斷線、有線電視無法收看等問題，臉書社團「信義區三兩事」更有不少人發文詢問「有人家裡是用凱擘的網路嗎？信義區是不是沒辦法連線？」貼文下方也出現苦主們回報，「我也報修中，客服電話打超久才接進去」、「福德街這邊也是全斷線，我打去問客服，小姐只說外線壞掉已經在搶修，希望我們耐心等待」。
而消防局隨後也證實，位於台北市南港區松河街386號商業大樓旁的凱擘大寬頻戶外機電設備，今日上午9時50分突然起火，燃燒面積約3平方公尺，燒損機電設備及雜物，現場沒有人員傷亡。隨後台北市內湖、南港、信義區用戶才出現大規模斷網、斷訊事件。
對此，凱擘大寬頻下午也在臉書發布臨時重要公告道歉，表示由於新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，影響到內湖、南港、信義區的用戶無法收視與網路使用。目前客服電話已爆量，線路異常工程單位正在全力搶修中，預計晚間8時以前會完修，並陸續恢復異常狀況。