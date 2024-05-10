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IVE張員瑛收「死亡威脅」！黑粉囂張曝行兇時間　公司加強警備

▲南韓大勢女團IVE成員張員瑛近日遭受死亡威脅，有黑粉在論壇上囂張曝光行兇時間，經紀公司已加強張員瑛人身安全警備。（圖／翻攝自張員瑛IG）
▲南韓大勢女團IVE成員張員瑛近日遭受死亡威脅，有黑粉在論壇上囂張曝光行兇時間，經紀公司已加強張員瑛人身安全警備。（圖／翻攝自張員瑛IG）

記者張一笙／綜合報導

3月才剛來台灣開完演唱會的南韓大勢女團IVE成員張員瑛，因為其甜美的臉蛋及姣好的身材，被粉絲們封為「12頭身美少女」、「人間洋娃娃」。近日，有黑粉在韓國論壇「DC INSIDE」上發文揚言要對張員瑛不利，甚至連作案時間也囂張曝光，因此經紀公司立即向警方報案，並且加派保鑣保護張員瑛的安全。

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▲張員瑛透露自己在家的時候，「除了睡覺之外，其他時間都不會躺著，連側躺在沙發上都不會。」（圖／張員瑛IG）
▲張員瑛透近日遭受死亡威脅，經紀公司已加強周圍安保。（圖／翻攝自張員瑛IG）
根據「星船娛樂」發文表示，近期在社群網路上出現了威脅張員瑛人身安全的貼文，同時還明確地寫上預謀犯案的日期與時間，讓許多粉絲們十分擔心。「星船娛樂」表示：「目前已向警方提交了該文的報告，同時警方也針對貼文的發布者進行調查。」

▲張員瑛首度以短髮造型亮相，讓不少粉絲感到十分驚奇。（圖／翻攝自Hapa Kristin IG）
▲星船娛樂強調會加強藝人周遭安保，並對發文威脅者提告。（圖／翻攝自Hapa Kristin IG）
「星船娛樂」強調，一旦查到誰是發文者，會立即對其進行法律程序，同時也會加強藝人周遭的安保級別，並且重新檢查旗下所有藝人的行動路線、辦公室，以及住宿安全。

▲南韓女團IVE最近發行第二張迷你專輯《IVE SWITCH》強勢回歸，並積極上遍各大音樂節目打歌宣傳。（圖／IVE IG）
▲南韓女團IVE最近發行第二張迷你專輯《IVE SWITCH》強勢回歸。（圖／翻攝自IVE IG）
IVE目前處於宣傳期，上月29日才帶著第二張迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，如今遇到黑粉的威脅，也讓不少粉絲相當憤怒。

▲張員瑛是IVE人氣成員。（圖／翻攝自張員瑛IG）
▲張員瑛是不少粉絲公認的5代女團「顏值擔當」。（圖／翻攝自張員瑛IG）
張員瑛自2018年參加選秀節目《Produce 48》就擁有超高人氣，更在節目中以15歲的年紀被選為最終成員，以限定組合IZ*ONE的C位（Center）出道。限定組合結束後加入「星船娛樂」，以6人女子組合「IVE」重新出道，是粉絲們公認在韓國K-POP 5代所有女團中的「顏值擔當」。

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