肉眼可見「太陽風暴黑子群」現身！台北天文館提醒：快把握這2天
台北天文館觀測發現，太陽表面近日出現巨型太陽黑子群AR 3664與AR 3668，規模堪比1895年曾導致史上最強烈太陽風暴的卡靈頓黑子群（Carrington Event）。提醒民眾可把握10日、11日到天文館，以專業望遠鏡一窺難得景致；另因本周適逢母親節，媽媽們只要帶子女到來，就能享有免費參觀展示場等優惠。
記者林莞茜／綜合報導
台北天文館觀測發現，原先各自獨立的兩個太陽黑子群AR 3664與AR 3668，已經逐漸接近並形成一個直徑超過20萬公里的巨大太陽黑子活動區域，其面積超過36億平方公里，足可容下29個地球，堪比造成史上最大太陽風暴，著名的1859年卡靈頓黑子群(Carrington Event)！AR 3664也成為數十年來最大的黑子群之一。
這群黑子的規模已達到肉眼可見程度，但必須使用專門觀察太陽的「日食眼鏡」或以特別設備透過投影法等，才能短暫地安全觀賞。
黑子群規模與太陽活躍程度有密切關聯，巨大的黑子群通常會伴隨爆發強烈的太陽閃焰並拋出大量帶電粒子。AR 3664黑子群在昨日（5月9日）傍晚即發生了規模X2.2級的閃焰（X為最強烈等級），其所噴發的物質預計於周末後到達地球，並引起中度地磁風暴，可能對高緯度地區的電力和通訊系統造成干擾，對臺灣則較無影響。
目前AR 3664黑子群已逐漸轉向太陽邊緣，若想目睹這群難得一見的壯觀巨大黑子群，需把握周五、周六這兩天。台北天文館於開館日的10至12時以及下午2至4時均免費開放天文觀測室，提供民眾透過專業望遠鏡以安全的方式清晰觀察太陽細節。
另因本週適逢母親節，台北天文館表示，5月11日(六)、12日(日)歡迎母、子女同行免費參觀天文館展示場，以及五折優惠觀賞宇宙劇場及立體劇場。