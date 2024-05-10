東元創始股東挺改革派黃育仁　喊未來發展要跨大步、更具焦定位！

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至於黃育仁派提出的董事人選包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人選陳良鑑共4人，還有獨董人選吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。針對公司派推出的金融圈大咖人選，黃育仁日前指出，「只要是對東元電機有幫助的任何人、事、物，我們都樂見」。
而支持黃育仁派並獲提名的創始股東、也是現任董事黃立聰今日再度於臉書發文，他以「面對盲點、準備未來」為題指出，公司要在競爭者間跨更大步。他說道瓊永續指數評鑑今年多了一個預備題目：「公司AI政策及其ESG應用」。AI的重要性不需多說，Rockwell跟nVidia合作；ABB組建AI應用藍圖；WEG收購軟體公司；公司在內部推行數位競賽收集同仁們可行的點子，但是董事會也要加把勁，從更高的視野在外部標定方向，給予陽光引導種子發芽。
黃立聰也說，面對未來，公司要更明確的聚焦定位！他指出，統計外資持有比例：在大型機構公開揭露的部份，外資從2020的18.4%持續賣出到今年剩下5.9%，其中出走的Marathon在2022年報告指出失望的原因是東元集團過於分散也看不到重大改變。
黃立聰認為「聚焦」是唯一解法也是現今投資者的期望。董事會要延續東元創始核心、聚焦專業，不負「TECO」成為永續動力的代名詞。他也期許公司要檢討自己，下三年要表現的更好，大家一起過東元70歲生日。
針對東元的新願景，黃育仁也透露，從傳統工業到未來移動、醫療保健到清潔能源，哪裡有動力，哪裡就有東元。但為了實現這一未來，東元必須變得更加專注和創新，透過轉變產品組合和開放創新策略，來打造更美好的東元新未來。全球產業正在經歷一場50年一遇的革命；東元可以選擇改變，不改變就逐漸落後，選擇權是我們的。喊話小股東們支持改革派提出的人選。