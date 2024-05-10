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東元創始股東挺改革派黃育仁　喊未來發展要跨大步、更具焦定位！

▲支持改革派黃育仁的東元創始股東黃立聰喊話公司，未來要跨大步並更具焦定位，才有機會勝出。（圖／擷取自黃立聰臉書）
▲支持改革派黃育仁的東元創始股東黃立聰喊話公司，未來要跨大步並更具焦定位，才有機會勝出。（圖／擷取自黃立聰臉書）

記者許家禎／台北報導

機電大廠東元將於今（2024）年5月24日全面改選11席董事，泛公司派3大股東寶佳林家、華新麗華焦家與黃茂雄提出的董事人選，將對上改革派會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁陣營的人選，形成19人搶11席激烈局面。而支持黃育仁並獲提名的創始股東家族代表之一的董事黃立聰，今（10）日再度於臉書po文，指出公司未來要在競爭者間跨更大步，且要有更明確的聚焦定位，才有機會勝出。

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東元公司派與改革派董事候選人名單日前出爐，引人注目的是，公司派名單中出現金融界大咖台灣金控董事長沈榮津與中信銀行董事長利明献，利明献更被外界認為有望成新董座。公司派指出，提名人選組合訴求專業化和國際化，尤其具備高階企業與組織經營管理經驗，多數候選人同時擁有推動永續發展(ESG)的實務經驗與專才。

至於黃育仁派提出的董事人選包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁及新人選陳良鑑共4人，還有獨董人選吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。針對公司派推出的金融圈大咖人選，黃育仁日前指出，「只要是對東元電機有幫助的任何人、事、物，我們都樂見」。

而支持黃育仁派並獲提名的創始股東、也是現任董事黃立聰今日再度於臉書發文，他以「面對盲點、準備未來」為題指出，公司要在競爭者間跨更大步。他說道瓊永續指數評鑑今年多了一個預備題目：「公司AI政策及其ESG應用」。AI的重要性不需多說，Rockwell跟nVidia合作；ABB組建AI應用藍圖；WEG收購軟體公司；公司在內部推行數位競賽收集同仁們可行的點子，但是董事會也要加把勁，從更高的視野在外部標定方向，給予陽光引導種子發芽。

黃立聰也說，面對未來，公司要更明確的聚焦定位！他指出，統計外資持有比例：在大型機構公開揭露的部份，外資從2020的18.4%持續賣出到今年剩下5.9%，其中出走的Marathon在2022年報告指出失望的原因是東元集團過於分散也看不到重大改變。

黃立聰認為「聚焦」是唯一解法也是現今投資者的期望。董事會要延續東元創始核心、聚焦專業，不負「TECO」成為永續動力的代名詞。他也期許公司要檢討自己，下三年要表現的更好，大家一起過東元70歲生日。

針對東元的新願景，黃育仁也透露，從傳統工業到未來移動、醫療保健到清潔能源，哪裡有動力，哪裡就有東元。但為了實現這一未來，東元必須變得更加專注和創新，透過轉變產品組合和開放創新策略，來打造更美好的東元新未來。全球產業正在經歷一場50年一遇的革命；東元可以選擇改變，不改變就逐漸落後，選擇權是我們的。喊話小股東們支持改革派提出的人選。

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