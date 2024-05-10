T1／卡森斯致勝拋投！狂砍37分　雲豹113：111橫掃海神進總冠軍賽

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雲豹開賽失誤太多，海神史考特連續抄截快攻，很快拉開25：12的領先，這一節雲豹幾乎全靠卡森斯強攻籃下，他單節砍下12分，但雙拳難敵四手，隨著林任鴻三分球命中，雲豹在主場以36：22大幅領先。
這一場比賽高錦瑋左大腿挫傷，讓客隊後場少一名可用之兵，不過次節他們展開反擊，透過加強防守限制住海神進攻發揮，這一節主場軍的命中率下滑到17投7中，林信寬和蔣淯安的3記外線帶起士氣，半場終了時海神56：50只剩6分領先，卡森斯半場就19分10籃板達成「雙十」。
易籃再戰後，海神屢次擋拆失利，史考特不善投射的特點被對手針對，喬伊斯緊急換上瓊斯，他連得5分讓球隊撐住局面，他單節攻下9分，蔣淯安的壓哨大號三分球，讓雙方這一節不分軒輊，仍維持6分差距。
末節雲豹進攻再度當機，4回合發生2次失誤，只打進1球，讓雲豹一波10：7的攻勢逆轉戰局。之後比賽進入白熱化階段，林任鴻的三分球讓雙方進入最後3分鐘時比賽回到原點。
蔣淯安關鍵三分，讓雲豹領先2分，之後史考特外線出手讓瓊斯要罰三球，他全數罰中，讓海神再領先1分，不過克羅馬上籃得手，比賽最後1分13秒，雲豹再度反超1分。
讀秒階段，史考特和瓊斯打擋拆，卡森斯被迫犯規，他2罰1中，不過海神再度掌握籃板，可惜史考特沒注意時間，24秒進攻違例。之後卡森斯強攻籃下失守，最後11秒海神叫出暫停組織最後一波進攻，瓊斯執行最後一擊可惜未能打進，不過時間到點後，卡森斯被吹技術犯規。
延長賽，雲豹先罰一球，史考特穩穩罰進，之後雙方分別靠胡瓏貿和克羅馬打進第一球，林任鴻接獲助攻穩穩命中三分，胡瓏貿背框單打命中，海神取得6分領先。
雲豹喊出暫停後，克羅馬連得4分，之後林信寬2罰1中，雙方回到1分差。之後卡森斯轉身完成3分打，雲豹打出8：0攻勢反超，之後史考特帶一步跳投雙方回到平手。最後4.77秒，卡森斯在失去重心的情況下拋投命中，最後一波進攻胡瓏貿沒進，艾倫補籃也沒有，比賽結束。
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