金塊該怎麼限制Edwards？詹皇獻錦囊妙計：包夾他讓Gobert處理球

T1／曾認為胡瓏貿是個「渾蛋」！卡森斯給出尊敬：他其實和我很像

▲胡瓏貿打球拚勁十足，他和卡森斯在場上有許多火花，但系列賽後都放諸腦後，兩人都向對方展現尊敬之意。（圖／T1提供）
▲胡瓏貿打球拚勁十足，他和卡森斯在場上有許多火花，但系列賽後都放諸腦後，兩人都向對方展現尊敬之意。（圖／T1提供）

記者黃建霖/高雄報導

T1聯盟季後賽G3，高雄全家海神在主場拚到延長賽，最終還是不敵全場轟下37分18籃板的卡森斯的神勇表現，最終以111：113落敗，系列賽0：3遭到淘汰。這一場攻下22分的胡瓏貿，賽後稱對卡森斯是自己遇過最難守的球員，而卡森斯也稱對方「已經贏得了自己的尊敬。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後4.7秒，卡森斯在包夾之下打進失去重心的拋投，讓雲豹反超2分，海神暫停回來之後，最後一擊交到胡瓏貿手上，他在被對位的情況下三分出手沒進，艾倫再補也沒有，比賽落幕。賽後胡瓏貿在中圈位置久久未起，情緒激動淚灑球場。

▲卡森斯在最後時刻打進致勝球，他表示這是自己所夢寐以求的一刻。（圖／T1提供）
▲卡森斯在最後時刻打進致勝球，胡瓏貿也脫帽致敬，稱對方是自己遇過最難守的球員。（圖／T1提供）
胡瓏貿稱讚卡森斯：我遇過最難守的球員

賽後海神將帥對卡森斯心服口服，獻上最高敬意，喬伊斯稱讚對方說：「表弟不愧是NBA球員，他的技能包非常多，只要能控制好情緒，他就十分出色，今天我們輪番守他，幾乎都在犯規邊緣，但最後一球還是讓他給打進。」

這一輪也多次對位卡森斯的胡瓏貿則說：「我對於表弟要獻上我最高的尊敬，這是我遇過最難守的球員，這幾場比賽我對位我已用盡我全部的努力，盡可能展現所有能力去阻止他，最後一球我已經接近犯規的程度，他失去重心還能把球丟進，這就是NBA球員的能力。」

▲談到打進致勝球，卡森斯說：「這就是你作為一名球員所想要追求的時刻，我很感激有這個機會。」（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯賽後表示，胡瓏貿與自己很像，兩人都是為了比賽勝利會非常拚的球員，也不肯服輸，會展現最好的一面。（圖／T1聯盟提供）
曾經認為他是渾蛋　胡瓏貿贏得卡森斯尊敬

賽後胡瓏貿在球員通道和卡森斯溝通擁抱，兩人將場上的碰撞火花拋諸腦後，彼此之間展現愛與尊重。卡森斯賽後表示，胡瓏貿與自己很像，兩人都是為了比賽勝利會非常拚的球員，也不肯服輸，會展現最好的一面。

卡森斯說，「我對他（胡瓏貿）非常、非常尊敬，我總是會很強悍地面對所有挑戰，Kevin他也有同樣的特性，他也勇於面對同樣的挑戰。第一次對戰時我們不是很愉快，我覺得他是個渾蛋，但後來我真的覺得和他有很多共通點，對他有非常多的尊重，我們剛剛在走道有聊一會非常開心。他實際上是一個非常好的人，非常好的人，就像我說的：現在他已贏得了我的尊重，他告訴我：『下一季會變得更好回來』。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

T1／致勝一擊率隊晉級　卡森斯：這是我作為一名球員所追求的時刻

T1／卡森斯致勝拋投！狂砍37分　雲豹113：111橫掃海神進總冠軍賽

T1／海神中鋒庫薩斯豐收年！生涯首奪DPOY　擊敗林秉聖、克羅馬

T1／獵鷹續約主帥柯納！休賽季將圍繞球員「重建」　擺脫墊底低潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞