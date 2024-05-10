T1／曾認為胡瓏貿是個「渾蛋」！卡森斯給出尊敬：他其實和我很像

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胡瓏貿稱讚卡森斯：我遇過最難守的球員
賽後海神將帥對卡森斯心服口服，獻上最高敬意，喬伊斯稱讚對方說：「表弟不愧是NBA球員，他的技能包非常多，只要能控制好情緒，他就十分出色，今天我們輪番守他，幾乎都在犯規邊緣，但最後一球還是讓他給打進。」
這一輪也多次對位卡森斯的胡瓏貿則說：「我對於表弟要獻上我最高的尊敬，這是我遇過最難守的球員，這幾場比賽我對位我已用盡我全部的努力，盡可能展現所有能力去阻止他，最後一球我已經接近犯規的程度，他失去重心還能把球丟進，這就是NBA球員的能力。」
曾經認為他是渾蛋 胡瓏貿贏得卡森斯尊敬
賽後胡瓏貿在球員通道和卡森斯溝通擁抱，兩人將場上的碰撞火花拋諸腦後，彼此之間展現愛與尊重。卡森斯賽後表示，胡瓏貿與自己很像，兩人都是為了比賽勝利會非常拚的球員，也不肯服輸，會展現最好的一面。
卡森斯說，「我對他（胡瓏貿）非常、非常尊敬，我總是會很強悍地面對所有挑戰，Kevin他也有同樣的特性，他也勇於面對同樣的挑戰。第一次對戰時我們不是很愉快，我覺得他是個渾蛋，但後來我真的覺得和他有很多共通點，對他有非常多的尊重，我們剛剛在走道有聊一會非常開心。他實際上是一個非常好的人，非常好的人，就像我說的：現在他已贏得了我的尊重，他告訴我：『下一季會變得更好回來』。」
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