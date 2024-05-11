美魔女藥頭狼狽落網！販毒15年身家粗估上億 驚覺男友劈3女氣炸
近日，號稱「北台灣美魔女藥頭」葉姓女子落網，引發社會輿論關注，有多項毒品前科的43歲葉女，綽號「小雅」，過去曾因毒被捕判刑17年，於去年才假釋出獄，販毒資歷至少15年，身家粗估將近1億。
記者林盈君／綜合報導
據了解，葉女因年輕時染上毒癮，進而結識陳姓毒販男友，2009年間，新北市刑大接獲線報，於新北市板橋區某旅館逮獲陳男，並從葉女身上查獲大麻、海洛因及安非他命等毒品。經警方調查，陳男除了與葉女交往，同時還劈腿2名女子。之後葉女被法院判處17年有期徒刑，去年5月才假釋出獄。
而警方調查，葉女販毒區域擴及北北基桃4縣市，平時出入駕駛賓士轎車、租住毫宅，被毒品圈稱為「北台灣美魔女藥頭」。新北市刑警大隊接獲線報，鎖定她展開蒐證，近日將其於住所逮捕，並發現她的豪宅就是毒品分裝場，當場起獲海洛因磚、安非他命等毒品，遭檢方聲請羈押獲准。
葉女販毒為躲避警方追查，僅使用人頭手機，對外使用Telegram通訊軟體聯繫，警方多方蒐證才掌握其行蹤。新北市刑警大隊獲報後成立專案小組，於本月9日，前往其位於桃園市平鎮區的住所，持索票將葉女逮捕，當場查獲多項毒品及160萬元現金，並發現研磨機、封模機等。
而葉女落網後，面對警方詢問全盤否認犯行，被依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，警方後續將擴大追查其販毒網路及毒品來源。
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