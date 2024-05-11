立院最專情男人！民眾大喊「韓國瑜我愛你」韓幽默回：我結婚了

獨／厭惡國會變菜市場！韓國瑜推「輕聲細語」　還要美化這角落

▲韓國瑜近來頻在議場喊話，黨團幹部約束立委秩序。（圖／資料照片）
▲韓國瑜近來頻在議場喊話，黨團幹部約束立委秩序。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

立法院長韓國瑜前天在立法院主持朝野協商時主動提到，希望各黨能約束成員，表決時不要太喧鬧，要保持「輕聲細語」，昨天在院會上韓國瑜再度重申這四個字。知情人士說，立法院訪賓多，韓國瑜很不希望立法院吵吵鬧鬧像菜市場。凡事要求整潔秩序的韓國瑜，看到立法院的內電子媒體「連線街」，也無法理解，將出手協助改善媒體採訪環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國瑜過去幾次在立法院表決大戰時，就屢屢化身風紀股長，希望立委表決時要坐好，不要太喧嘩。週四韓國瑜主持朝野協商，再度向黨團幹部提及，希望黨團幹部「共同維護議場次序，一同維護立法院井然有序、理性問政的形象。」莊瑞雄說，質詢的時候難免大小聲，韓國瑜說，重點是在表決時，希望其他聊天的立委要坐到「輕聲細語」。

昨天院會表決大戰，韓國瑜再度呼籲立委，保持輕聲細語。知情人士透露，韓國瑜仍任三屆立委，2001年卸任後，相隔20年重返立法院，發現國會不復當年，現在議場總是喧嘩吵鬧，「變得跟菜市場一樣」，尤其韓國瑜擔任過北農總經理，覺得國會不該變成這樣，何況有時議場二樓還有訪賓，因此近來頻頻呼籲各黨團，「維護議場秩序、輕聲細語」。

韓國瑜不只不愛喧鬧，對環境的整齊也很要求。知情人士說，有去過韓國瑜辦公室的人都會發現，韓國瑜會把東西都擺放相當整齊。而為了不讓立法院變菜市場，韓國瑜在巡視立院時就發現，有些角落雜亂無章，亟需改善，例如立法院有名的連線街。

連線街即立法院國民黨與民進黨前的走廊，每天早上10點多，電子媒體在此連線報導立法院最新消息，因為要SNG連線，所以走廊上滿是黑色電線，一路連到青島東路人行道上。韓國瑜不解，為什麼會讓電子媒體在走廊上連線，甚至坐在小板凳、小椅子上工作，毫無媒體採訪專業形象。

知情人士說，韓國瑜已指示改善「市容」，至少要先整合所有電子媒體的電線，讓媒體共用線路，不要再擺滿地面、甚至掛滿青島東路上圍牆，未來若立法院空間允許，也希望能再多提供記者室，讓媒體有舒適的採訪環境。

3小時朝野協商太累了！韓國瑜一度口誤　把柯建銘叫成「柯文哲」

內幕／表決戰前韓國瑜先出手「溝通」　藍綠各退一步促成國情報告

賴清德要來了？國民黨提案邀國情報告　韓國瑜下周一召集朝野協商

多次制止柯建銘發言無用　韓國瑜無奈反嗆：我沒鴨霸！你不要誤會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞