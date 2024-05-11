獨／厭惡國會變菜市場！韓國瑜推「輕聲細語」　還要美化這角落

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昨天院會表決大戰，韓國瑜再度呼籲立委，保持輕聲細語。知情人士透露，韓國瑜仍任三屆立委，2001年卸任後，相隔20年重返立法院，發現國會不復當年，現在議場總是喧嘩吵鬧，「變得跟菜市場一樣」，尤其韓國瑜擔任過北農總經理，覺得國會不該變成這樣，何況有時議場二樓還有訪賓，因此近來頻頻呼籲各黨團，「維護議場秩序、輕聲細語」。
韓國瑜不只不愛喧鬧，對環境的整齊也很要求。知情人士說，有去過韓國瑜辦公室的人都會發現，韓國瑜會把東西都擺放相當整齊。而為了不讓立法院變菜市場，韓國瑜在巡視立院時就發現，有些角落雜亂無章，亟需改善，例如立法院有名的連線街。
連線街即立法院國民黨與民進黨前的走廊，每天早上10點多，電子媒體在此連線報導立法院最新消息，因為要SNG連線，所以走廊上滿是黑色電線，一路連到青島東路人行道上。韓國瑜不解，為什麼會讓電子媒體在走廊上連線，甚至坐在小板凳、小椅子上工作，毫無媒體採訪專業形象。
知情人士說，韓國瑜已指示改善「市容」，至少要先整合所有電子媒體的電線，讓媒體共用線路，不要再擺滿地面、甚至掛滿青島東路上圍牆，未來若立法院空間允許，也希望能再多提供記者室，讓媒體有舒適的採訪環境。