中國前首富王健林露面！忙脫產、變現、還債　身材爆瘦撐不起西裝

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有中媒報導指出，萬達集團約莫在2016年達到顛峰，但2017年，在外匯大規模外流、資本管制收緊的背景下，中國政府聲稱對外盲目投資房地產、酒店、體育俱樂部等領域，存在著較大的風險隱患，後續更明確指出限制房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。不久萬達便進入了被「嚴肅處理」的名單，旗下收購的多個海外項目資產，被境內銀行要求提前還貸，自此引發了萬達的資金鏈問題。
從首富變成「首負」，王健林開始消失在大眾視野，默默開啟「斷臂求生」模式，將一系列重資產打包出售，卻依舊沒能堵住最大的窟窿。2023年4月，萬達總部的出售被大肆報導。直到近日，萬達商管成功引入了600億人民幣的新戰略投資，緩解了萬達面臨的對賭協議危機。
經歷大起大落，王健林看似風光不再，但有不少中國民眾對他的決策表示理解和支持，誇他果斷行動是為了應對萬達集團的困境，認為：「至少他沒跑路」、「比那些捲國家錢跑國外去的強幾萬倍」、「相對其它地產巨頭，老王絕對是幸運兒。」。
不過也有人質疑：「王思聰（兒子）如願出海關去了日本。父親為兒子，千金散盡；兒子懷抱一群女伴，不一定能想起父親」、「坑了多少人」、「能把他折騰到這個地步的大佬真是深海啊，太不幸了」。
近照曝光後，許多人都懷疑他是否因為這些年太過操勞，債務壓力過大，導致病痛纏身，紛紛喊話：「有點氣陷，趕緊補補氣」、「糖尿病，保重身體」。