張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

最美校花簡廷芮突「全身發軟」送急診！瞬間人生跑馬燈　病況曝光

▲最美校花簡廷芮9日晚間突全身發軟送急診，她直呼感受到「瞬間人生跑馬燈」。（圖／簡廷芮IG）
▲最美校花簡廷芮9日晚間突全身發軟送急診，她直呼感受到「瞬間人生跑馬燈」。（圖／簡廷芮IG）

記者薛羽彤／綜合報導

32歲女星簡廷芮（Dewi）因演出《我的少女時代》中陶敏敏一角，被封為「最美校花」，知名度大增，2020年她嫁給圈外男友，育有一對子女。昨（10）日她在社群上透露，前一晚吃完晚餐後，突然全身發軟、肚子痛，整個人快暈倒，爸媽趕緊送她到醫院急診，簡廷芮直呼彷彿歷經「瞬間人生跑馬燈。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡廷芮昨日在IG上透露，自己前一晚吃完晚餐後坐在客廳休息，突然開始頭昏昏、肚子又有點痛，起初以為只是睡眠不足，半小時後症狀加劇，「突然肚子超痛一到廁所全身發軟，感覺全身刺刺的。總之...完全無法形容的怪感…隨時快昏倒的感覺。」

▲簡廷芮身體不適掛急診，突然感受到人生跑馬燈。（圖／簡廷芮IG）
▲簡廷芮身體不適掛急診，突然感受到人生跑馬燈。（圖／簡廷芮IG）
爸媽見狀趕緊帶著簡廷芮去急診，她透露自己當時的狀況是血壓偏高，心跳也較快，之後在醫院打針、抽血、吃藥、吊點滴。這幾小時身體的狀況，讓簡廷芮直呼就像感受人生快到盡頭，「瞬間人生跑馬燈，真的是從來沒覺得這麼不舒服過，差點被嚇死。」消息曝光後，粉絲也勸她要多休息，別太疲憊，希望她早日康復。

▲簡廷芮9日晚間身體突不適掛急診。（圖／簡廷芮IG）
▲簡廷芮9日晚間身體突不適掛急診。（圖／簡廷芮IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

郭書瑤「有禮貌穿搭」出席簡廷芮婚禮　暴走說出：我跟誰都可以睡

簡廷芮百萬婚禮嫁小開！許光漢前女友當伴娘　高顏值姊妹花曝光

《我的少女時代》簡廷芮肥到64公斤！婚紗照曝光　暴瘦成功美呆了

網紅「信義區撒10萬元」千人推擠！挨轟梨泰院翻版道歉：會繼續發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生