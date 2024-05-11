最美校花簡廷芮突「全身發軟」送急診！瞬間人生跑馬燈 病況曝光
32歲女星簡廷芮（Dewi）因演出《我的少女時代》中陶敏敏一角，被封為「最美校花」，知名度大增，2020年她嫁給圈外男友，育有一對子女。昨（10）日她在社群上透露，前一晚吃完晚餐後，突然全身發軟、肚子痛，整個人快暈倒，爸媽趕緊送她到醫院急診，簡廷芮直呼彷彿歷經「瞬間人生跑馬燈。」
記者薛羽彤／綜合報導
簡廷芮昨日在IG上透露，自己前一晚吃完晚餐後坐在客廳休息，突然開始頭昏昏、肚子又有點痛，起初以為只是睡眠不足，半小時後症狀加劇，「突然肚子超痛一到廁所全身發軟，感覺全身刺刺的。總之...完全無法形容的怪感…隨時快昏倒的感覺。」
爸媽見狀趕緊帶著簡廷芮去急診，她透露自己當時的狀況是血壓偏高，心跳也較快，之後在醫院打針、抽血、吃藥、吊點滴。這幾小時身體的狀況，讓簡廷芮直呼就像感受人生快到盡頭，「瞬間人生跑馬燈，真的是從來沒覺得這麼不舒服過，差點被嚇死。」消息曝光後，粉絲也勸她要多休息，別太疲憊，希望她早日康復。
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