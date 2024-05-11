蛇蠍酒店妹殺包養恩客！男慘淪水流屍遭魚蝦啃食　媽祖顯靈助破案

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檢警介入調查後，由於死者泡水太久，面部遭魚蝦啃食，臉部及手腳皮膚脫落，無法透過指紋查知身分，讓案情一度陷入膠著。奇蹟的是，當地女鄉長得知後，到鹿港天后宮祈願，盼媽祖協助死者魂歸故里，警方竟於隔天，就拼湊出左手無名指的破碎指紋，順利查出死者身分，讓案情出現曙光。
而透過指紋比對，死者為51歲的、家住台北的張姓男子，兒子先前曾報案協尋，之後確認死者就是他父親。但疑點又出現，因張男與彰化埔鹽沒地緣關係，為何會被殺害棄屍在此？張男兒子向警方指出，同年10月15日，父親曾告知要與林姓女友到南部遊玩，未料卻就此失聯，而詢問林女，對方則表示因出遊隔天，2人爆發激烈爭吵，張男便開車離開不知去向。
一開始，警方研判可能是地下簽賭糾紛，因此全面清查張男金流與手機通聯，但隨著偵查深入之後，發現其林姓女友涉有重嫌。原因在於，張男於1年前，在酒店認識相差20歲的林女，進而交往同居，每月還花10萬元包養，但2人經常發生爭吵，而張男失蹤後，其銀行帳戶陸續在台北、桃園、台中被提領，調閱監視器畫面，發現是2名蒙面女子所為。
而林女面對警方詢問，態度十分冷靜，表示對於張男失蹤也很焦急，她向警方供稱，2人10月15日從台北到鹿港過夜，隔天張男陪她回彰化老家，還帶著全家人一起聚餐，之後2人吵架，張男開車離去不知所蹤。之後警方到林女老家搜索，發現諸多證物，才確定林女與其家人涉案。
當時警方從林女老家中，發現盜領張男存款的女子所穿衣物及鞋款，根據體型研判，盜領人就是林女與林母，但警方研判，僅憑2女無法執行殺人棄屍，因此將林父及林弟一起帶回偵訊。而4人於偵訊時均矢口否認犯案，且口徑一致，直到看見盜領監視器畫面，才改口說只有拿錢並未殺人。
最終警方順利突破林女心防，她才坦承殺害張男，但強調與家人無關。最終1家4口態度轉變，坦承分工殺人。林女表示，與張男交往期間遭多次毆打，但因張男出手闊綽，所以期間分分合合，案發前1個月，林女向母親哭訴遭毆打，最終4人決定聯手「處理」掉張男。
案發當天，林家人事先買好童軍繩跟空心磚，林女帶著張男回彰化老家，並餵其摻入安眠藥的飲料，等藥效發作之後，林父拿著繩將子張男勒死，並開車前往東螺溪邊，將死者的眼、口貼上黑色膠帶，綑綁死者手腳、繫上磚塊棄屍溪中。之後林女將車開到台中棄置，拿著死者的提款卡，帶林母陸續領出470萬元。
全案因罪證確鑿，林家4人遭檢方起訴，因林家人與張男兒子賠償和解，今年3月法院判決出爐，判林女無期徒刑、林父16年6月、林母及林弟15年6月徒刑定讞。
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