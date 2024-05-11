Mr.R信義區撒幣10萬元！民眾爆推擠場面超混亂 警方蒐證介入偵辦
知名網紅Mr.R（R哥），IG擁有16萬粉絲追蹤，10日晚間，他在信義區街頭「大撒幣」造成混亂，有超過3000人到場，還發生民眾推擠事件，場面一度混亂。而事後，Mr.R雖然在社群上道歉，但依舊表示「反正我還是會繼續發錢」。對此警方指出，當時獲報後已派員前往了解，為避免造成危害及維持現場秩序，立即要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序，警方更指出，已蒐集相關事證，朝向公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，Mr.R近日發文透露，將在10日晚間11點現身信義區發錢，還提醒民眾請勿帶小孩、孕婦、長輩阿公阿嬤來，稱「有拿到錢的記得拍照標記我，告訴大家是否真鈔，1000起跳沒有再發100的」，結果吸引近3000名民眾到場聚集，Mr.R自稱共發了10萬元，噴鈔槍還一度被搶走，場面相當混亂。
對此， 信義警分局三張犁派出所表示，昨天獲報後已立即派員前往，經查，為網紅Mr.R於其個人社群軟體號召人群聚集之行為，警方到場後，考量民眾推擠，甚至有發生可能踩踏情形，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。
信義警分局指出，目前已蒐集相關事證，將朝向公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦，同時在此呼籲，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡之後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，亦必須擔負民事損害賠償責任，切勿仿效。