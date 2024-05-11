不滿聯合國投票並認同巴勒斯坦會員資格！以色列怒碎憲章副本
聯合國大會（United Nations General Assembly）10日以壓倒性票數，143票贊成、9票反對、25票棄權，通過一項決議案，象徵性認可巴勒斯坦有資格成為聯合國會員國，並給予巴勒斯坦在聯合國的部分額外權利。此案美國、以色列皆投下反對票，其中以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）為了表達對決議案的不滿，還當眾用碎紙機，絞碎《聯合國憲章》副本。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
爾登在聯合國大會指控，贊成此決議案的成員，無視巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈馬斯，去年10月剛對以色列人民，進行殘忍的攻擊與屠殺，直言只要在座的還有仇恨猶太人者，就沒有人會真正關心巴勒斯坦人愛不愛和平，「透過無視憲章並給予巴勒斯坦成員國的特權，你們正在證明，道德對你們來說只是一個口號。憲章只是一份毫無意義的文件，今天的投票將證明這點。」
巴勒斯坦目前為聯合國觀察員，2011年9月，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）曾向時任聯合國秘書長潘基文提交申請，希望讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員，不過當時因為美國的強硬立場，巴勒斯坦暫停了申請。
上個月聯合國安理會15個理事國，曾經再次審議巴勒斯坦入聯申請，當時以12票贊成、1票反對（美國）和2票，最後不了了之。
雖然10日這項決議案，還不會讓巴勒斯坦成為正式會員，只是承認巴勒斯坦有加入的資格，而且聯合國大會決議也不具法律約束力，但仍具一定程度的國際道德分量，特別大多數參與投票的國家，都投下贊成票，也彰顯出國際社會對巴勒斯坦建國的主流看法。
在聯合國10日通過決議案後，阿巴斯隨即發表聲明，感謝投票支持巴勒斯坦的國家，壓倒性的結果展現世界對巴勒斯坦人民自由與權利的支持，並拒絕以色列佔領巴勒斯坦土地、侵犯巴勒斯坦人。巴勒斯坦將基於這次投票結果，繼續努力在安理會闖關，盼有朝一日能獲得聯合國正式會員國資格，並呼籲更多國家承認巴勒斯坦。