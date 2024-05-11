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柯佳嬿昔日出賣「坤達睡覺帥照」被挖！釣出本人現身：我回就是了

▲柯佳嬿（左）昔日PO出偷拍老公睡覺帥照，有網友挖出照片，果然釣出坤達回應。（圖／Threads）
▲柯佳嬿（左）昔日PO出偷拍老公睡覺帥照，有網友挖出照片，果然釣出坤達回應。（圖／Threads）

記者薛羽彤／綜合報導

最殺舞蹈男團Energy時隔22年復出，今年推出全新專輯，也開啟新的官方帳號，宣告全面回歸歌壇。成員們也逐漸開通Threads帳號，還會在上面海巡隨機回覆貼文，令許多粉絲超期待，有人貼出柯佳嬿昔日曬坤達睡覺姿勢的照片，直接釣出坤達本尊回應「我回就是了」，笑翻眾人。

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▲許多網友在Threads上討論「Energy的膝蓋」和「E16蹲」的話題，甚至有人直呼：「維骨力或挺立的廠商，還不趕快趁機找Energy代言嗎？」（圖／Energy IG）
▲Energy今年復出推出新專輯，又即將在小巨蛋開唱，成為近期話題人物。（圖／Energy IG）
Energy近日成為話題人物，7月即將在小巨蛋開唱的兩場演唱會門票，全數售罄，再度驗證他們的高人氣。成員們近日紛紛開通Threads帳號，與粉絲貼近距離，還會不時回覆各個貼文，有網友貼出柯佳嬿昔日曬坤達睡著還擺出耍帥的姿勢，寫上「你們說怎麼樣最容易被回覆」，果真釣出本人回應「我回就是了」，還附上尷尬汗顏的表情符號。

▲Energy簽唱會一路簽到隔天凌晨3點多才結束，坤達的老婆柯佳嬿也因為遲遲等不到老公回家，深夜在網路上尋夫，引起不少關注。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿曾出賣老公睡覺照片，被網友再度翻出。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿2022年出賣坤達睡相。（圖／柯佳嬿IG）
▲柯佳嬿2022年出賣坤達睡相。（圖／柯佳嬿IG）
網友看到坤達和粉絲的互動，笑喊「睡覺就睡覺擺這麼帥什麼意思」、「原來要黑歷史才會被翻」、「為什麼連睡覺都可以長得這麼好看」、「笑翻了，達嫂這招狠。」事實上，這張照片是柯佳嬿2022年，悄悄在IG限時動態上傳老公的床照，只見坤達睡著後右手還擺出帥氣的姿勢，老公的睡相讓她打上大大的問號，甜蜜曬恩愛閃瞎眾人。

▲有網友曬出坤達的睡覺照，成功釣出本人回覆。（圖／Threads）
▲有網友曬出坤達的睡覺照，成功釣出本人回覆。（圖／Threads）
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