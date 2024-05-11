柯佳嬿昔日出賣「坤達睡覺帥照」被挖！釣出本人現身：我回就是了
最殺舞蹈男團Energy時隔22年復出，今年推出全新專輯，也開啟新的官方帳號，宣告全面回歸歌壇。成員們也逐漸開通Threads帳號，還會在上面海巡隨機回覆貼文，令許多粉絲超期待，有人貼出柯佳嬿昔日曬坤達睡覺姿勢的照片，直接釣出坤達本尊回應「我回就是了」，笑翻眾人。
記者薛羽彤／綜合報導
Energy近日成為話題人物，7月即將在小巨蛋開唱的兩場演唱會門票，全數售罄，再度驗證他們的高人氣。成員們近日紛紛開通Threads帳號，與粉絲貼近距離，還會不時回覆各個貼文，有網友貼出柯佳嬿昔日曬坤達睡著還擺出耍帥的姿勢，寫上「你們說怎麼樣最容易被回覆」，果真釣出本人回應「我回就是了」，還附上尷尬汗顏的表情符號。
網友看到坤達和粉絲的互動，笑喊「睡覺就睡覺擺這麼帥什麼意思」、「原來要黑歷史才會被翻」、「為什麼連睡覺都可以長得這麼好看」、「笑翻了，達嫂這招狠。」事實上，這張照片是柯佳嬿2022年，悄悄在IG限時動態上傳老公的床照，只見坤達睡著後右手還擺出帥氣的姿勢，老公的睡相讓她打上大大的問號，甜蜜曬恩愛閃瞎眾人。
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