限制發言時間不讓柯建銘講古 黃揚明：韓國瑜這招就是衝著他來的
民進黨本屆在立法院淪為少數黨，為拖延國民黨議事程序，民進黨立院黨團總召柯建銘常進行冗長發言，從30年前國會改革開始講起，提醒國民黨勿讓民主倒退。但柯建銘的冗長發言，也常讓在場人士受不了，立法院長韓國瑜日前在朝野協商出招，限制發言時間與次數，引發柯建銘不滿。但資深媒體人黃揚明酸說，柯建銘一定很懷念過去。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明說，在《57爆新聞》中說，韓國瑜已經在立法院樹立權威，多數立委現在對韓國瑜都相當尊敬，且韓國瑜也沒有打算只當聽話的院長而已，主動出招在朝野協商去壓制柯建銘，限制每次發言5分鐘，就是衝著柯建銘來的。
黃揚明說，本屆立法院民進黨不是最大黨，柯建銘在協商時，一定是先盤古開天講到女媧補天，再講到后羿射日，把立法院歷史一段段講出來，每次就看到國民黨團就說，「總召你可以了，不要再講了」，現在連韓國瑜都受不了了。
黃揚明說，柯建銘現在很懷念2個狀況，第一個叫做可以配合的院長，不管是以前的王金平、游錫堃或是蘇嘉全，可以合作無間；第二就是多數席次可以掌控全局，現在柯在立法院雖然是執政黨黨鞭，但無力感很深。
最後，黃揚明直言，只能說這一波朝野攻防，目前看起來韓院長居於上風，而柯總召可能還要加把勁。