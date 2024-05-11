「張菲辣媳」被叫了11年！翁馨儀親揭背後故事：胸部擠到變碗公
31歲女星翁馨儀20歲時帶球嫁大13歲張菲次子、同為演員的張少懷，結婚11年育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」。翁馨儀常在社群上分享生活，卻鮮少提及公公張菲，日前她分享首次和張菲合照的畫面，提到總被外界稱呼「張菲辣媳」，翁馨儀透露稱號的由來，「當時胸部擠到變碗公。」
記者薛羽彤／綜合報導
翁馨儀常在社群上分享家庭生活點滴，由於公公是綜藝大哥張菲，加上他已淡出演藝圈，粉絲都期待能從翁馨儀動態看到張菲的近況。日前翁馨儀分享嫁到張家11年，首次與張菲單獨合照，網友看上去認為翁馨儀對張菲的威嚴感到害怕，她不禁好奇反問粉絲「我在你們眼中是哪種媳婦？」
對於翁馨儀的問題，有網友回答「媒體都寫『張菲辣媳』」，翁馨儀表示這個稱呼自結婚以來就一直跟著她，還笑說：「如果有一天標題少了『辣』我會難過唷！」翁馨儀也親自解釋「辣媳」的由來，當年她帶球嫁張少懷，拍婚紗時已經懷孕導致她胸部脹大，「然後那年代新祕又習慣貼膠帶擠胸，直接擠到變碗公」，並曬出婚紗照證實，顯然翁馨儀對於這個稱呼樂在其中。
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