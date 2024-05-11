張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

盤點網紅大撒幣！MrBeast生日送特斯拉　巴西女網紅空中撒紙鈔

▲《NOWnews今日新聞》盤點3位網紅「大撒幣」事件，MrBeast（中）在IG上宣布送26台特斯拉、巴托舍克（右）在捷克降下百萬鈔票雨、龐西亞諾（左）在巴西海灘上空撒鈔票，更揚言要登上火箭上撒錢。（圖／翻攝自MrBeast、巴托舍克、龐西亞諾IG）
▲《NOWnews今日新聞》盤點3位網紅「大撒幣」事件，MrBeast（中）在IG上宣布送26台特斯拉、巴托舍克（右）在捷克降下百萬鈔票雨、龐西亞諾（左）在巴西海灘上空撒鈔票，更揚言要登上火箭上撒錢。（圖／翻攝自MrBeast、巴托舍克、龐西亞諾IG）

記者張一笙／綜合報導

在IG上坐擁16萬追蹤的網紅Mr.R（R哥）昨（10）日晚間在信義區街頭「大撒幣」，吸引超過3000人到場，一度引發推擠事件，囂張行徑引發批評，更被抨擊現場宛如梨泰院事件翻版。事實上，除了Mr.R之外，也有不少網紅公開撒錢，《NOWnews今日新聞》特別整理MrBeast、巴西健身女網紅龐西亞諾（Bel Ponciano）以及捷克演員巴托舍克（Kamil Bartoshek）等人的「大撒幣」事件。

我是廣告 請繼續往下閱讀

MrBeast過生日　送26台特斯拉給粉絲

MrBeast在YouTube上擁有超過2.3億人訂閱，是世界上最大的個人創作者，他的影片最大賣點，就是以超高成本為特色，舉辦各式各樣活動聞名。MrBeast曾拿出100萬美金與朋友們舉辦躲貓貓大賽，也曾在《魷魚遊戲》風靡全球期間，掏錢打造遊戲場景及提供獎金，號召他的好友及粉絲參賽。

MrBeast在5月7日時剛度過26歲生日，他在自己的IG上曬出拿著蛋糕與26台特斯拉的合照，並寫下：「今天是我26歲生日，所以我要送出26台特斯拉給我的粉絲！只要在這個貼文上按讚並留言標註2位朋友，你就有機會可以獲得特斯拉。」貼文至今已經吸引超過1270萬人按讚，十分驚人。

▲MrBeast在5月7日過26歲生日時，宣布自己將送出26台特斯拉給他的粉絲們。（圖／翻攝自MrBeast IG）
▲MrBeast在5月7日過26歲生日時，宣布自己將送出26台特斯拉給他的粉絲們。（圖／翻攝自MrBeast IG）
Bel Ponciano搭直升機海上大撒幣　預告下次要在火箭上撒

巴西健身女網紅Bel Ponciano（龐西亞諾）日前在巴西一處海灘上空撒落大量鈔票，讓底下遊客們瘋搶，更預告未來要登上火箭上撒錢。

龐西亞諾在IG上擁有近15萬人追蹤，上月22日她在IG上曬出一段影片，只見她手拿一包裝滿鈔票的紙袋，搭著直升機在高空上撒鈔票，並且吸引不少海灘上的遊客們瘋搶。事實上，這並不是龐西亞諾第一次撒錢，今年1月時，龐西亞諾就曾在高樓上撒錢，更預告自己未來要登上火箭，並在火箭上撒錢。

▲巴西健身女網紅龐西亞諾在IG上曬出自己搭乘直升機，在空中撒錢的影片，並誇下豪語自己未來要登上火箭上撒錢。（圖／翻攝自龐西亞諾IG）
▲巴西健身女網紅龐西亞諾在IG上曬出自己搭乘直升機，在空中撒錢的影片，並誇下豪語自己未來要登上火箭上撒錢。（圖／翻攝自龐西亞諾IG）
Kamil Bartoshek高價懸賞破解者　捷克降百萬美金鈔票雨

Kamil Bartoshek（巴托舍克）是一名捷克演員，本來他想提供100萬美金給能破解他電影《獨角戲：電影》密碼的觀眾。然而，雖然有不少粉絲去看了巴托舍克的電影，但仍舊沒有人可以解開他的謎題，因此巴托舍克決定改變計畫，並且將獎金分給所有參賽者。

巴托舍克選擇在去年10月23日時，將100萬張1美元的鈔票，撒在名為拉貝河畔利薩（Lysa nad Labem）的小鎮，同時在鈔票上附上可以連結到慈善機構的QR CODE碼，希望能夠讓拿到錢的參賽者將一部分錢捐出去。

▲捷克演員巴托舍克在社群平台上高價懸賞能夠破譯他電影中密碼的破譯者，後來決定在捷克小鎮降下百萬美金雨。（圖／翻攝自巴托舍克IG）
▲捷克演員巴托舍克在社群平台上高價懸賞能夠破譯他電影中密碼的破譯者，後來決定在捷克小鎮降下百萬美金雨。（圖／翻攝自巴托舍克IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

網紅「信義區撒10萬混假鈔」挨轟！本人曬影片急喊冤：是培根發的

網紅「信義區撒10萬元」千人推擠！挨轟梨泰院翻版道歉：會繼續發

Mr.R信義區撒幣10萬元！民眾爆推擠場面超混亂　警方蒐證介入偵辦

獨家／一粒遭酸滿臉豆花！媽媽親回近況：回家偷哭、有去看皮膚科

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生