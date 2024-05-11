盤點網紅大撒幣！MrBeast生日送特斯拉　巴西女網紅空中撒紙鈔

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MrBeast過生日 送26台特斯拉給粉絲
MrBeast在YouTube上擁有超過2.3億人訂閱，是世界上最大的個人創作者，他的影片最大賣點，就是以超高成本為特色，舉辦各式各樣活動聞名。MrBeast曾拿出100萬美金與朋友們舉辦躲貓貓大賽，也曾在《魷魚遊戲》風靡全球期間，掏錢打造遊戲場景及提供獎金，號召他的好友及粉絲參賽。
MrBeast在5月7日時剛度過26歲生日，他在自己的IG上曬出拿著蛋糕與26台特斯拉的合照，並寫下：「今天是我26歲生日，所以我要送出26台特斯拉給我的粉絲！只要在這個貼文上按讚並留言標註2位朋友，你就有機會可以獲得特斯拉。」貼文至今已經吸引超過1270萬人按讚，十分驚人。
Bel Ponciano搭直升機海上大撒幣 預告下次要在火箭上撒
巴西健身女網紅Bel Ponciano（龐西亞諾）日前在巴西一處海灘上空撒落大量鈔票，讓底下遊客們瘋搶，更預告未來要登上火箭上撒錢。
龐西亞諾在IG上擁有近15萬人追蹤，上月22日她在IG上曬出一段影片，只見她手拿一包裝滿鈔票的紙袋，搭著直升機在高空上撒鈔票，並且吸引不少海灘上的遊客們瘋搶。事實上，這並不是龐西亞諾第一次撒錢，今年1月時，龐西亞諾就曾在高樓上撒錢，更預告自己未來要登上火箭，並在火箭上撒錢。
Kamil Bartoshek高價懸賞破解者 捷克降百萬美金鈔票雨
Kamil Bartoshek（巴托舍克）是一名捷克演員，本來他想提供100萬美金給能破解他電影《獨角戲：電影》密碼的觀眾。然而，雖然有不少粉絲去看了巴托舍克的電影，但仍舊沒有人可以解開他的謎題，因此巴托舍克決定改變計畫，並且將獎金分給所有參賽者。
巴托舍克選擇在去年10月23日時，將100萬張1美元的鈔票，撒在名為拉貝河畔利薩（Lysa nad Labem）的小鎮，同時在鈔票上附上可以連結到慈善機構的QR CODE碼，希望能夠讓拿到錢的參賽者將一部分錢捐出去。
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