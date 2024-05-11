帶媽媽與阿嬤衝了！幾十歲送幾朵玫瑰松阪豬 還免費按摩、穿鳳袍
迎接5月母親節月份，宮廷火鍋「問鼎」即日起至5月31日止，祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」活動，含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知慾參與此活動，同桌每成人消費滿1000元，用餐當日推派一位女性秀出證件，年齡在20~29歲，即贈手切玫瑰松阪豬2朵；30~39歲即贈3朵，以此類推。另外，「春囍打邊爐」的台中二家分店，也因應母親節到來，推出即日起至5月26日，4人同行並有母親，只要每人都達低消，整桌送媽媽吃50隻白蝦。
記者葉盛耀/綜合報導
隸屬馬辣集團體系的「問鼎宮廷火鍋」，全台在台北、桃園、高雄共有4家分店，即日起至5月底推出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」的最新活動，有「黃金六兩肉」之稱的松阪豬，如大理石紋的油花，涮煮之後，有香甜濃郁的脂香，再加上獨特的Q彈口感。此次優惠活動需3人同行，消費滿1000元，同行中的女性秀出身份證等證件，20幾歲即可免費獲得2朵手切玫瑰松阪豬、30幾歲即可免費獲得3朵手切玫瑰松阪豬，以此類推，等於長輩歲數愈大將可獲得越多朵的松阪豬，100歲阿嬤則有10朵。
「問鼎」也推出先前好評的風味湯底「花膠干貝老火湯」，選用中國四大珍稀海味之一「花膠」入菜，將老母雞、豬骨做為基底，加入洋蔥、老薑、蒜頭一同久煮慢燉，以及鮮美珠貝、東石蛤蜊提鮮，還有珍貴蟲草花點綴，熬製成濃醇潤白的湯頭，鮮美甘甜。
此外，只要在活動期間內入店用餐，除了可以享有以特製的宮廷爵杯和獸型觥盛裝的玫瑰荔枝醋飲乙份、16款哈根達斯熱門口味冰淇淋無限暢食之外，還有免費的TOKUYO零重力按摩椅，可以幫媽咪消除肩頸腰背跟小腿的疲勞。同時引進又有兒童屆愛馬仕之稱的德國HAPE愛傑卡玩具打造的兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電。餐廳內還有金碧輝煌的造型龍椅，和龍袍、鳳袍與宮廷服飾，長輩們直接COSPLAY變裝打卡炫照一波，以上服務用餐消費者都能免費享用。
另外，以道地港澳鍋物加上近兩年超紅的酸菜魚而聞名中南部的「春囍打邊爐」，進駐台中七期的最新商場「誠品480」的6樓開設台中第二家分店，並因應母親節到來，台中兩家分店推出母親節優惠，即日起至5月26日，4人同行並有母親，只要每人都達低消，整桌直接送媽媽吃50隻白蝦。