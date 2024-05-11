山田涼介問台灣人：哪裡必去？他聽到「台北大巨蛋」傻住：哈哈哈
日本星達拓娛樂（前名：傑尼斯事務所）旗下男團Hey! Say! JUMP成員山田涼介，首度挑戰「零台詞」的角色，在電影《Silent Love》詮釋因故失聲的「澤田蒼」，他為了宣傳作品，今（11）日特別舉辦「特映會」跟台灣觀眾互動，也抽空接受台灣媒體訪問，山田涼介許願要再來台，請記者推薦必去景點，媒體表示：「台北大巨蛋開演唱會！」他聽到忍不住笑出聲，比讚點頭給予認同。
記者陳雅蘭／台北-東京連線報導
山田涼介主演的《Silent Love》將於6月21日在台上映，台灣片商今特地舉辦「特映會」，電影播畢後，山田涼介以連線的方式跟影迷打招呼，還接受粉絲QA提問，有人詢問「如果要剝奪五感，覺得哪個可以捨棄？」他表示：「硬要說的話是味覺，因為看、聽跟別人互動是不能或缺的，以這工作來說是不能失去的，但自己的話就比較沒關係。」
跟粉絲互動過程中，在場391位粉絲特地高舉「生日快樂」的牌子，讓5月9日剛過31歲的山田涼介又驚又喜，他開心表示：「非常驚喜，非常的開心，很想要去現場，但很可惜沒辦法去，知道現場有這麼多粉絲在等待，以後有機會一定想去！」
活動結束後，山田涼介立即接受台灣媒體視訊訪問，記者也高舉一樣的牌子祝他生日快樂，他嚇到大笑，再以中文自我介紹：「大家好，我是山田涼介，你好！」對於年齡跨越3字頭，山田涼介雙手叉腰，坦言心境上沒有太大感受，「心情上發現沒太大改變，雖然有苦惱過，但沒什麼改變」。
山田涼介2019年曾與Hey! Say! JUMP來台，在台北小巨蛋舉辦演唱會，如果有機會的話，他還想再來台旅遊，清晰記得去過九份，「下次有機會要去夜市！」他還希望媒體推薦必去地方，記者異口同聲表示：「台北大巨蛋開演唱會！」山田涼介大笑點頭，比讚以示認同，粉絲可以好好期待。
《Silent Love》集結了山田涼介、濱邊美波、野村周平、古田新太等人主演，故事講述男主角澤田蒼（山田涼介 飾）因故失聲，他被雙眼失明、夢想接近破滅的音樂大學學生美夏（濱邊美波 飾）吸引，他想著「想實現妳成為鋼琴家的美麗夢想」，和美夏度過無法取代的時光。電影將於6月11日在台上映。
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