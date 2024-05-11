1個月內賣了8萬張！長榮國際公告申讓　再出售「長榮航5萬張」

多因子優化！市值型ETF爆黑馬　專家建議這樣挑選標的

▲全台 ETF總受益人數來到1129萬人，ETF究竟該怎麼買？下手前要注意哪些事情？面上有哪些ETF受投資人青睞？（示意圖／翻攝Pexels）
▲全台 ETF總受益人數來到1129萬人，ETF究竟該怎麼買？下手前要注意哪些事情？面上有哪些ETF受投資人青睞？（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

美股走揚，台股在台積電、鴻海帶動下，上漲力道轉為強勁，外資更是一舉湧入，一口氣將今年來賣超扭轉為買超，也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。全台ETF市場上週（4/29至5/3）再增2萬0871位受益人，總受益人數來到1129萬人，全民瘋ETF究竟該怎麼買？下手前要注意哪些事情？市面上有哪些ETF受投資人青睞？投信建議，投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
市面上太多ETF不知道從何下手？富蘭克林華美投信表示，如果以各指數報酬回測比較，過去約16年數據顯示，Smart報酬指數、台灣加權指數、台灣50報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較，總報酬率（含價格報酬及股息報酬）依序為816%、644%、698%、600%，由 Smart報酬指數拿下報酬冠軍寶座；另外年化波動部分，則依序為16.8%、16.3%、17.9%、15.5%，則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF雖憑藉著低門檻並分散持股特色，深受台灣投資人喜愛，但是選擇的標的不同，報酬也相距甚遠，富蘭克林華美投信指出，市值型ETF最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，只要預測大盤走勢，就可以做為市值型ETF的投資參考，但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。

對於期望追求報酬機會的投資人，市值型的ETF在複利效果的加持之下，長期往往也有相對亮點表現的機會。像是由富蘭克林華美投信所發行的00905（FT台灣Smart來說，為目前市面上唯一追蹤特選Smart多因子指數，透過多因子選股策略，篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票，同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會，1張約1萬元左右，就能入手像是台積電、鴻海等高市值企業，同時也能把握正在上漲的中小型股。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

女性理財偏好大調查！ETF竟只排第三　新台幣存款才是最愛

高股息ETF爆夯！受益人600萬、每4人就有1人買　前5名在這裡

國內首檔10元債券ETF登場　月配息讓小資族資金運用更靈活

債券ETF正夯！今年來規模上看2.4兆元　這檔增加940億元奪人氣王

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生