多因子優化！市值型ETF爆黑馬 專家建議這樣挑選標的
美股走揚，台股在台積電、鴻海帶動下，上漲力道轉為強勁，外資更是一舉湧入，一口氣將今年來賣超扭轉為買超，也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。全台ETF市場上週（4/29至5/3）再增2萬0871位受益人，總受益人數來到1129萬人，全民瘋ETF究竟該怎麼買？下手前要注意哪些事情？市面上有哪些ETF受投資人青睞？投信建議，投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。
記者顏真真／台北報導
市面上太多ETF不知道從何下手？富蘭克林華美投信表示，如果以各指數報酬回測比較，過去約16年數據顯示，Smart報酬指數、台灣加權指數、台灣50報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較，總報酬率（含價格報酬及股息報酬）依序為816%、644%、698%、600%，由 Smart報酬指數拿下報酬冠軍寶座；另外年化波動部分，則依序為16.8%、16.3%、17.9%、15.5%，則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。
ETF雖憑藉著低門檻並分散持股特色，深受台灣投資人喜愛，但是選擇的標的不同，報酬也相距甚遠，富蘭克林華美投信指出，市值型ETF最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨，只要預測大盤走勢，就可以做為市值型ETF的投資參考，但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數，較能同時兼顧收益及波動。
對於期望追求報酬機會的投資人，市值型的ETF在複利效果的加持之下，長期往往也有相對亮點表現的機會。像是由富蘭克林華美投信所發行的00905（FT台灣Smart來說，為目前市面上唯一追蹤特選Smart多因子指數，透過多因子選股策略，篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票，同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會，1張約1萬元左右，就能入手像是台積電、鴻海等高市值企業，同時也能把握正在上漲的中小型股。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。