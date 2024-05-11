台中驚傳「嬰屍」沉水井半年！生父良心不安自首 撈出屍體變糊狀
台中市傳出「井底棄屍」命案，一名住在東勢的謝姓男子發現女友懷孕後，希望她墮胎不過女友拒絕，兩人多次發生爭執，分居後女友仍在租屋處產下男嬰，但是男嬰出生滿月後不明原因死亡，謝男驚慌之下將嬰屍帶到租屋處的水井丟棄，今年1月謝男良心不安，向警方自首，全案才曝光，謝男被以殺人與遺棄屍體罪嫌起訴。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，謝男與女友同居在東勢區，不過雙方經濟條件普通，當得知女友懷孕時，謝男要求女方將小孩拿掉，不過女方不願意，兩人為此頻繁爭吵，謝男受不了搬離原住處，自行前往石岡租屋，後續女友仍選擇在東勢租屋處獨自產下男嬰，不過男嬰疑似沒有得到妥適照料，出生後沒多久就死亡。
謝男得知此事後，將嬰屍帶到租屋處後方的水井裡面丟棄，男嬰死亡約半年後，謝男因良心不安，今年1月向東勢警方自首，全案才曝光。警方前往勘查，由於嬰屍被棄置已數月之久，水井內打撈出一具糊狀嬰兒屍體。
警方指出，謝男供稱男嬰突然休克，才會決定棄屍。全案詢後依殺人、遺棄屍體等罪，將謝男移送地檢偵辦，檢方認為謝男供詞保留，加上全案疑點甚多尚未釐清，向法院聲請羈押獲准。
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