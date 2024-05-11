威震董座吳明達又被逮！曾花500萬要槍殺黃清源 涉詐欺案遭拘提
「威震集團」董事長吳明達涉及多起刑案，還曾經花500萬買兇，打算殺掉與北市警局長張榮興晚宴的青山宮主委黃清源，被依預備殺人罪判刑1年8月。日前他涉入某起詐欺案，淡水警方昨（10）日中午11時許，在大同路友人住家附近將他緝捕到案，士林地檢署訊後限制住居並請回。
記者孫唯容／綜合報導
檢警日前調查詐欺案時，吳明達一名蔡姓小弟由於犯下槍擊案逃亡柬埔寨，豈料還成立詐欺機房，警方發現吳明達的手機跟他有所聯繫，不排除有涉案情況，淡水警方昨天中午持拘票，前往淡水區大同路吳明達友人家中，將他逮捕到案，過程中吳明達並未反抗，全程配合，警訊後移送士林地檢偵辦。
據了解，吳明達年輕時只是名小角頭，1999年在台北市農安街125巷內槍殺北聯幫主唐重生，才在江湖上一戰成名，被依殺人罪判無期徒刑，坐牢18年假釋出獄，後續接手家族事業，成立威震集團，從事都更也關注慈善。
2022年間，吳明達與李姓建商有糾紛，建商透過時任青山宮主委黃清源居中協，豈料吳明達不買賬，找人到建商住處開槍，更重金花500萬找兩名小弟槍殺黃清源，豈料手下倒戈將槍殺計畫告知黃清源，險釀黑道火拼，台北地院去年依預備殺人、圖利聚眾賭博2罪，將吳明達判處1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。