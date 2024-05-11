58歲女星跟風Energy！挑戰16蹲喊「運動量夠了」 粉絲看傻：超強
58歲女星方文琳保養得宜，和于冠華離婚後單身至今已經18年，女兒也已經24歲，能夠好好過自己的生活，她也不時會在臉書分享自己多采多姿的生活，近來適逢母親節，她以奇特方式來慶祝這天屬於媽媽的大日子，跟風跳起團體Energy的16蹲，體力之好驚呆網友們。
記者吳昕蓓／綜合報導
方文琳今（11）日在臉書曬出一段短片，只見她一身輕鬆年輕打扮，戴著鴨舌帽，身穿黑色寬褲、背心，動作俐落大跳Energy的16蹲，靈活身手完全不輸Energy，她也在文中寫道：「母親節我也來個16蹲吧，對於每天在家1百或2百深蹲的我以為很容易，哈哈結果配上音樂還蠻難的！」
方文琳透露，自己跳了很多次，才終於有大家看見的版本，「這比較能看一點，運動量也夠了」，最後她更不忘祝福大家母親節快樂，影片上傳不到1小時立刻引來超過2千人按讚，不少網友都忍不住直呼，「這個很自虐，尤其是做到9下以後，牙根都快咬碎了」、「太強了吧」、「很厲害， 很好看」、「太有體力，不輸年輕人」、「這樣跳舞肺活量驚人」。
事實上，方文琳過去就時常在臉書分享她自己的運動爆汗照，以身作則提醒粉絲們要運動，「運動了嗎？運動就是要流汗，關掉冷氣，關掉電風扇。我一樣不懈怠，不是在工作就是在運動，最重要的是運動過後美食享受」，更呼籲「付出自然回饋，自己會發現改變以及好處，所以我們一起繼續堅持下去吧」，健康又正能量的態度圈粉無數。
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