張敏《摩登武聖》洗澡戲穿幫鏡頭曝！周星馳臉紅當機洩真男人反應

58歲女星跟風Energy！挑戰16蹲喊「運動量夠了」　粉絲看傻：超強

▲58歲女星方文琳熱愛運動，母親節跟風挑戰16蹲，讓粉絲全都看傻眼。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲58歲女星方文琳熱愛運動，母親節跟風挑戰16蹲，讓粉絲全都看傻眼。（圖／翻攝自方文琳臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

58歲女星方文琳保養得宜，和于冠華離婚後單身至今已經18年，女兒也已經24歲，能夠好好過自己的生活，她也不時會在臉書分享自己多采多姿的生活，近來適逢母親節，她以奇特方式來慶祝這天屬於媽媽的大日子，跟風跳起團體Energy的16蹲，體力之好驚呆網友們。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲方文琳保養得宜，運動來保持年輕。（圖／翻攝自方文琳臉書）
方文琳今（11）日在臉書曬出一段短片，只見她一身輕鬆年輕打扮，戴著鴨舌帽，身穿黑色寬褲、背心，動作俐落大跳Energy的16蹲，靈活身手完全不輸Energy，她也在文中寫道：「母親節我也來個16蹲吧，對於每天在家1百或2百深蹲的我以為很容易，哈哈結果配上音樂還蠻難的！」

▲（圖／翻攝自方文琳IG）
▲方文琳今（11）日在臉書曬出一段短片，只見她一身輕鬆年輕打扮，動作俐落大跳Energy的16蹲。（圖／翻攝自方文琳臉書）

方文琳透露，自己跳了很多次，才終於有大家看見的版本，「這比較能看一點，運動量也夠了」，最後她更不忘祝福大家母親節快樂，影片上傳不到1小時立刻引來超過2千人按讚，不少網友都忍不住直呼，「這個很自虐，尤其是做到9下以後，牙根都快咬碎了」、「太強了吧」、「很厲害， 很好看」、「太有體力，不輸年輕人」、「這樣跳舞肺活量驚人」。

▲
▲方文琳過去就時常在臉書分享她自己的運動爆汗照，以身作則提醒粉絲們要運動。（圖／翻攝自方文琳臉書）
事實上，方文琳過去就時常在臉書分享她自己的運動爆汗照，以身作則提醒粉絲們要運動，「運動了嗎？運動就是要流汗，關掉冷氣，關掉電風扇。我一樣不懈怠，不是在工作就是在運動，最重要的是運動過後美食享受」，更呼籲「付出自然回饋，自己會發現改變以及好處，所以我們一起繼續堅持下去吧」，健康又正能量的態度圈粉無數。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

楊丞琳未修音唱〈帶我走〉大翻車！比賽成績墊底遭酸　本人回應了

YouTuber瘋男Nick也撒幣！公開送錢方式　偷酸：我想控制的可多的

52歲小鐘爆「超狂月收入」！最高達百萬　12字賺錢秘訣驚呆粉絲

山田涼介問台灣人：哪裡必去？他聽到「台北大巨蛋」傻住：哈哈哈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞