驚悚！台中嬰屍丟棄古井 地主不知「以屍水灌溉」農作物長達半年
台中市石岡區傳出水井棄嬰屍命案！30歲謝男與原住民籍女友原先在東勢同居，不過因為女友懷孕後拒絕墮胎，最終在租屋處產下男嬰，男嬰出生後因不明原因死亡，兩人最終將男嬰屍體丟入水井中，直到今年1月男子因為良心不安向警方自首，全案才曝光。不過該處水井位於香蕉園附近，目前是農業灌溉使用，地主不知井內有嬰屍，等同長達半年都要屍水灌溉。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方調查，謝男與女友同居在東勢區，不過雙方經濟條件普通，當得知女友懷孕時，謝男要求女方將小孩拿掉，不過女方不願意，兩人為此頻繁爭吵，謝男受不了搬離原住處，自行前往石岡租屋，後續女友仍選擇在東勢租屋處獨自產下男嬰，不過男嬰疑似沒有得到妥適照料，出生後沒多久就死亡，謝男得知此事後，將嬰屍帶到租屋處後方的水井裡面丟棄，男嬰死亡約半年後，謝男因良心不安，今年1月向東勢警方自首，全案才曝光。
警方獲報後與謝男前往棄屍現場確認、採證，後續真的在水井內打撈出一具嚴重腐爛呈現糊狀的嬰兒屍體，中檢檢察官介入偵辦後認為，男嬰的生父和生母有故意殺人嫌疑，聲請羈押兩人獲准，全案近日偵結，依殺人及遺棄罪起訴男嬰雙親，後續將交由國民法官法庭審判。
※【NOWnews 今日新聞
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