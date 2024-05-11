泰國擬將大麻重列毒品　業者痛批：被反覆的政策害慘、要上街示威

我是廣告 請繼續往下閱讀
在曼谷開設大麻主題咖啡廳的業者接受彭博社（Bloomberg）採訪時表示，政府再次把大麻列為毒品只會讓大麻交易地下化。他認為政府的大麻政策反覆可能損害外國投資者的信心，還會形成「廣泛的連鎖反應」，使得原先合法的大麻企業倒閉、工人沒工作，種植大麻的農民頓時沒有收入，「我們照規矩做事，但法規說改就改……我們準備舉行示威，並打算針對大麻列為毒品這件事提出訴訟。」
泰國大麻倡議團體「撰寫泰國大麻未來」計劃於本月16日在曼谷走上街頭抗議政府最新的大麻政策。一直以來大力推行大麻無罪化的泰自豪黨也發聲表示，立法管制大麻使用會比再次把大麻列為毒品還要來的有意義。
副首相兼內政部長、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anuthin Chanwirakun）9日指出，泰自豪黨秉持落實大麻無罪化的承諾，但是在國會裡提出管制大麻法案一讀後，就沒有進展，他稱泰自豪黨「受到背叛」。
將大麻重新列為毒品是為泰黨（Pheu Thai Party）和總理賽塔的主張，賽塔強調：「聯合政府做出的決定符合人民最佳利益。」他重申打擊毒品是首要任務，限期執法部門和地方政府在90天內必須打擊25個府的毒品紅區。
泰國政府在2018年批准大麻作醫療和保健用途，2022年進一步讓大麻無罪化，成為亞洲第一個將大麻合法化的國家，大麻商家如雨後春筍般出現，目前已有近8000家，另有大約10萬戶家庭申請種植大麻，市場預計，到了2025年，泰國大麻產業的價值將達12億美元。
如果泰國政府真的把大麻重新列入毒品名單，從生產、銷售、出口、進口、擁有大麻植物或使用大麻都會被視為違法，違者可被判有期徒刑長達15年，或最高150萬泰銖罰款。