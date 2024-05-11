T1／衛冕軍抗壓拿下G4！中信特攻81：71擊敗戰神 系列賽2：2平手
T1新北中信特攻對決臺北台新戰神的季後賽G4，雙方廝殺到末節最後一刻，特攻靠著這一場對外線的完美封鎖，讓台新戰神28投僅2中，以及洋將艾德27分16籃板的精采表現，終場以81：71取得勝利，系列賽扳成2：2，將要回到新莊體育館一戰定生死。
記者黃建霖/臺北報導
關鍵的一戰，兩隊開賽就展開肉搏對決，戰神洋將恩多在這種環境中如魚得水，開賽5投全中，不到8分鐘就砍下10分。中信特攻首節就發生9次失誤，其中4次來自林韋翰，首節打完戰神以20：19暫時領先。
上一場特攻出手49次三分球，進攻籃下慾望不強，今天他們再上場刻意增加進攻禁區的比例，打得更有侵略性，戰神雖經歷外線16投0中的低潮，但靠著恩多兩節砍下18分，還是緊咬比數，以36：40在主場落後。
易籃再戰後，林韋翰和陳文宏打出一些火氣，前者被連吹2次技術犯規驅逐出場，不過謝亞軒頂替上場後表現出色，在轉換中一次精彩助攻、一次上籃得分，讓球隊拉開到14分領先，讓場邊的主帥李逸驊也振奮握拳，三節打完特攻63：54領先，林秉聖在該節終了前終於命中戰神此役第一顆三分球，此前他們19投0中。
末節，比賽張力越來越強，克力斯命中三分球，第三節受傷的艾德也回到場上，雙方仍維持在有限的分差，謝亞軒的關鍵三分球，讓比賽進入最後3分鐘時有7分領先。
之後阿巴西助攻艾德拋投，特攻取得9分領先，之後恩多雖然兩罰全進，柯丹單打林秉聖進球，比賽剩下1分13秒時，特攻以77：68穩固優勢，順利拿下比賽勝利。
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