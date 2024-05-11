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超級好老闆！義大利富豪過世　遺囑將酒莊送給9名資深員工　

▲義大利一位高齡89歲的富豪皮塔羅（Piero Pittaro）於今年3月24日過世，他的遺囑日前公開，將佔地90公頃、年產30萬瓶酒的葡萄酒莊留給9位資深員工繼承。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲義大利一位高齡89歲的富豪皮塔羅（Piero Pittaro）於今年3月24日過世，他的遺囑日前公開，將佔地90公頃、年產30萬瓶酒的葡萄酒莊留給9位資深員工繼承。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

義大利一位高齡89歲的富豪皮塔羅（Piero Pittaro）於今年3月24日過世，他的遺囑日前公開，內容寫到將佔地90公頃、年產30萬瓶酒的葡萄酒莊留給9位資深員工繼承。事實上，皮塔羅生前就多次預告要將酒莊交給員工，但大家都以為他在開玩笑，想不到皮塔羅是說真的。

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根據義大利媒體報導，皮塔羅的遺囑公布時讓外界大吃一驚，因為他將價值不菲的酒莊交給9位資深員工，包括他的秘書、釀酒師、農業專家、會計師、商務人員以及莊園的管理人員等，這9人都已經為皮塔羅工作了超過10年。

為了完成繼承酒莊的程序，如今這9人將聯合成立一家新公司，以接手酒莊的管理。這座酒莊位於格拉夫·弗留利（Grave del Friuli）地區，是義大利著名產酒區，年產30萬瓶酒，其中有35～40％用於出口外銷，是貨真價實的金雞母。

幸運繼承酒莊的9人之一的釀酒師表示，皮塔羅生前就不時會對大家說「我會將一切留給你們」，只是大家都以為他在開玩笑。報導指出，皮塔羅將酒莊留給員工也是考慮到希望接手經營的人選是真正具備葡萄酒專業、了解且熱愛這門知識的人士，而員工們也承諾未來將會繼續採用最經典的製酒方式，持續供應最佳品質的葡萄酒。

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