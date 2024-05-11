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中職／前功盡棄！樂天延長賽慘遭統一9：4大逆轉　洪總執教千勝M2

▲統一獅邱智呈在9局上敲出帶有追平分的關鍵安打，讓統一在延長賽成功逆轉擊敗樂天。（圖／統一獅提供）
▲統一獅邱智呈在9局上敲出帶有追平分的關鍵安打，讓統一在延長賽成功逆轉擊敗樂天。（圖／統一獅提供）

記者林之越/綜合報導

樂天桃猿、統一獅今（11）日交手，兩方鏖戰到8局下，樂天靠著林泓育炸裂兩分砲逆轉戰局，但9局上陳柏豪關門失利，戰線拉長到延長賽。統一在延長賽攻下5分大局，最終樂天沒能拿下分數，以4：9慘遭統一逆轉。

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兩方交戰白熱化　樂天8局下逆轉戰局

猛獅打線首局面對威能帝就開張，手感火燙的邱智呈、林安可接力敲安，再靠著潘傑楷選到四壞球保送，統一攻佔滿壘後，林祖傑擊出左外野方向穿越安打，一棒敲回2分。然而，樂天在1局下也迅速發起反攻，陳晨威右外野方向的深遠落地安打，成功站上三壘，並靠著馬傑森擊出的游擊滾地球，順勢跑回本壘得分，樂天1：2落後統一。

比賽進入4局下，樂天靠著2個四壞球保送和梁家榮的安打，攻佔滿壘，結果第八棒余德龍敲出中外野方向的高飛犧牲打，打回追平比數的1分，兩方戰成2：2平手。

▲統一先發布雷克主投6局被敲5支安打，失2分，無關勝敗。（圖／統一獅提供）
▲統一先發布雷克主投6局被敲5支安打，失2分，無關勝敗。（圖／統一獅提供）
統一新人捕手張翔在7局上敲出生涯首支三壘打，隨後被許哲晏的右外野高飛犧牲打護送回本壘，拿下超前分，幫助統一3：2領先樂天。8局下暴力猿打線甦醒，先是朱育賢敲出一壘安打後，林泓育 炸裂，將球轟出中外野的全壘打牆外，一棒將比分超前，樂天4：3逆轉領先統一。

陳柏豪關門失利　比賽風雲變色

▲樂天桃猿新任守護神陳柏豪關門失利，遭到統一追平比分，也是個人本季首度失分。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿新任守護神陳柏豪關門失利，遭到統一追平比分，也是個人本季首度失分。（圖／NOWnews資料照）
9局上比賽又添變數，守護者陳柏豪控球失準，投出2次保送後，遭到邱智呈擊出帶有追平分的一壘安打，是陳柏豪本季首度失分。比賽來到延長賽，樂天後援投手黃偉晟、王志煊接連炸鍋，單局丟掉5分，而樂天打線在下半局也沒能攻下分數，以4：9吞敗。

洪總執教千勝M2　小野寺賢人7局無失分好投

台鋼先發小野寺賢人主投7局無失分，打線方面，魔鷹3打數僅敲出1支安打，但貢獻2分打點，比賽後半段也靠著安打攻下保險分，成功以5：1擊敗味全龍。台鋼除了中止近期的4連敗外，也斬斷了味全的4連勝，更重要的是，總教練洪一中距離執教千勝，只剩下2場勝利。

▲台鋼先發小野寺賢人主投7局無失分，收下本季第2勝。（圖／NOWnews資料照）
▲台鋼先發小野寺賢人主投7局無失分，收下本季第2勝。（圖／NOWnews資料照）
本場比賽味全龍打線遭到小野寺賢人封鎖，前5局僅有郭天信1人敲出安打，而台鋼則是在3局下掌握到投手鋼龍的控球亂流，曾子祐敲安後，陳文杰、王柏融都選到四壞球保送，洋砲魔鷹擊出關鍵的右外野平飛安打，這支一壘安打也貢獻了2分打點，幫助台鋼取得2：0領先。

7局下，曾子祐敲出深遠的三壘安打，讓二壘跑者黃秉揚得以跑回本壘，台鋼再添1分。味全則是直到8局上，才靠著吉力吉撈．鞏冠陽春砲成功破蛋，將比分追近至1：3落後。然而，8局下葉保弟、紀慶然接連敲出安打，幫助台鋼打下2分保險分，最終台鋼便以5：1取勝。

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