川普么兒退出共和黨大會佛州代表團　政壇首步喊卡

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然而，拜倫的母親、川普第3任妻子梅蘭妮亞（Melania）的辦公室不久後發表聲明，讓拜倫的出席計畫急喊卡。聲明寫道：「拜倫雖然很榮幸能被佛羅里達州共和黨選為代表，但由於先前的承諾，他很遺憾婉拒參與。」
共和黨全國代表大會將於7月15至18日在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）召開，屆時各州代表將指定他們想推派的11月總統大選候選人，川普預料將正式被共和黨推舉為出馬挑戰民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）的人選。
除了拜倫以外，他的兄長小唐納（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric）和姊姊蒂芬妮（Tiffany）這回也都獲選為佛州代表團成員。
川普擔任總統時，年紀還小的拜倫雖住在白宮，卻一直被大力保護，避免出現在公眾視野。
相較之下，川普的長女伊凡卡（Ivanka）和夫婿庫許納（Jared Kushner）則在川普任內擔任他的高階顧問，小唐納和艾瑞克也經常現身川普的造勢大會和競選活動。
今年3月，艾瑞克的妻子賴拉（Lara）更獲得共和黨全國委員會（Republican National Committee）選為擔任領導職務。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1130511