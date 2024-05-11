白冰冰40年前清純照瘋傳！粉絲美哭狂讚「撞臉子瑜」本人回應了
資深藝人白冰冰當年以歌手出道，更跨界主持，其主持的節目《我愛冰冰Show》是深受喜愛，演藝圈的大姐大地位難以撼動，先前有網友挖出她40年前的美照，天仙般的美貌立刻引發網友熱烈討論，直呼她撞臉韓團TWICE的台籍成員周子瑜。
記者吳昕蓓／綜合報導
白冰冰當年在日本人氣居高不下，甜美外貌搭配充滿特色的嗓音，讓她從日本紅回台灣，日前有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享白冰冰過去舊照，並在內文寫下：「1984年當年29年華的蓋高尚美女。」照片中能看到，白冰身穿純白色洋裝，一頭黑髮在風中飄逸，看起來清純甜美。
照片曝光後，立刻掀起熱烈討論，「當年去日本是走偶像路線的」、「以前真的漂亮，難怪去日本發展」、「年輕時期真的是一朵花」、「就是周子瑜」、「到現在我還是覺得白冰冰很美」，引起一面倒稱讚。
白冰冰也轉發該則貼文感謝：「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年」，透露自己看到年輕的樣子，還懷抱著飛揚神情和對未來的憧憬，也表示未來會以隨心所欲的方式繼續面對人生下半場，希望粉絲繼續支持。
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