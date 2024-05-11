越南搶買黃金！民眾瘋問「能借黃金還現金嗎」 政府出手降溫無用
越南民眾近期也掀起搶買黃金熱潮，當地金價一度突破每兩9200萬越南盾、約11.8萬元新台幣，創下歷史新高。金價狂飆也衍生出一些交易亂象，許多越南民眾爭論「10年前借了黃金，現在能否用現金還？」還有越南民眾說自己賣地湊錢都不願意把黃金還出去，引發熱議。眼見越南金價超越國際金價越來越多，越南政府也出手降溫，要求立即對各地銀樓展開檢查，但民間買氣仍然不減。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《越南青年報》報導，越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）日前下令立即針對黃金現貨市場、銀樓的經營者進行專案檢查，確保黃金市場穩定公開，有序健康地運行。黎明慨同時要求越南央行嚴格管理黃金生產和交易活動，「糾正黃金市場中的違法、投機、操縱價格等不當行為」。
越南政府打壓金價的態度明確，但是民間買氣依然炙熱，許多網路的法律論壇上，討論的全是關於黃金交易的問題。有民眾詢問自己10年前向家人借了10兩黃金，如今能否換算成現金歸還？但他的折現算法是根據10年前的金價，再加上這10年累積的利息，不過由於黃金價格飆漲，這樣算出來的價格事實上遠遠低於黃金的現價。
報導也引述律師說法，指出除非當初借貸雙方有明定契約，詳載能夠折現歸還以及折現的方法，否則原則上借黃金就得還黃金，而黃金在借貸期間是漲是跌，並不在考慮範圍內。
根據越南國家銀行認證的西貢珠寶公司（SJC）數據，越南金價堪稱以「大怒神」方式垂直飛漲，本週就漲了將近7.5％，今年以來則是漲了約24.84％。越南專家也出聲示警，越南金價超越國際金價，按照過往經驗，這種行情難以持久，長期來看金價還是會回歸到國際行情，因此越南民眾若想在此時搶買黃金，必須考慮再考慮。