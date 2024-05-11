Energy15年前片段曝！1段話藏「2024合體線索」坤達傻眼：神預言
最殺舞蹈男團Energy時隔22年復出，成員牛奶、阿弟、Toro、坤達和書偉5日在信義區舉辦簽唱會，現場聚集超過5000名粉絲，魅力依舊不減，網友也開始考古他們過去的節目片段，發現他們曾在15年前上音樂綜藝節目《戀戀金曲》，其中一段對話竟意外成了「神預言」。
記者吳昕蓓／綜合報導
Energy2002年出道後，儘管擁有高人氣，但過程中歷經波折，接連發生經紀糾紛、成員變動等狀況，2009年就宣布解散，團體活動僅7年，度過了20幾個年頭，不只成員們都從當年的少男變成男人，一個個都成家生子，歌迷們也都長大了。
有網友挖出Energy當時上張清芳節目的片段，在訪談階段，書偉透露：「有個小夢想，如果我們到3、40歲，還是Energy團體，然後開個演唱會、還是在上面跳，看到我們的歌迷都結婚生小孩，說不定那個妹妹（粉絲）之後就跟她的老公、小孩一起來看我們的演唱會，這樣很感動。」
如今看來Energy確實都已經超過40歲了，還是舉辦簽唱會，甚至登上小巨蛋，在簽唱會上，不少粉絲是攜家帶眷來看偶像，不只帶著老公，甚至連孩子都生了，讓不少網友忍不住驚呼，「粉絲真的帶著小孩來看你們了，起雞皮疙瘩了」、「好希望看到那個妹妹留言」、「我真的帶著我小一女兒一起去簽專輯」，連坤達都留言表示：「神預言啊」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道