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T1／中信特攻針對性防守！誘使林秉聖「中計」　戰神三分28投2中

▲林秉聖在阿巴西的貼防下勉強出手，中信特攻這一場就是刻意利用他的個性去逼迫他做質量不高的投籃。（圖／特約記者林柏年攝）
▲林秉聖在阿巴西的貼防下勉強出手，中信特攻這一場就是刻意利用他的個性去逼迫他做質量不高的投籃。（圖／特約記者林柏年攝）

記者黃建霖/綜合報導

臺北台新戰神今（11）日在主場臺大體育館錯失「關門」機會，讓新北中信特攻以81：71拿下勝利，系列賽扳成2：2。中信特攻這一場策略性放投，讓臺北戰神三分球28投僅2中，錯失大量投籃機會，另外衛冕軍也深知林秉聖的打法和個性，故意誘使他出手質量不高的投籃，使其這一場20投僅4中，用成功的防守戰術和執行力取得這一場重要的勝利。

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今天這一場臺北戰神前19次三分球出手全部投丟，幾乎失去外線投籃的信心，特攻今天對持球人的壓迫性更足，在擋拆情境中協防來得很快，輪轉和回位及時，逼迫特定人選出手外線，效果十分理想。

新北中信特攻策略性放投　戰神三分球28投2中

李逸驊上一場賽後表示在區域防守中對於林秉聖壓迫不夠，今天球隊也做出明顯修正，故意利用林秉聖的打法和個性，誘使他出手質量不高的投籃，「我們在他沒拿球時就會壓迫，他的爆發力很好，防守球員都要貼防、同時避免讓他開後門，只給他過一邊，讓他在急躁的情況下做投籃，這是我們想要看到的。」

對此臺北戰神的許皓程教練表示，中信特攻刻意放投，利用局部多守少，限制助球隊的進攻發揮，在這樣的情況下，還是鼓勵球員要有信心出手，不過他也認為在面臨對方放投時，更理想的做法應該還是要聰明的打一些配合。

「是不是可以和隊友做一些小組配合，去考慮下一個不同的選擇？」許皓程說，對方防守策略上給予球隊比較大的壓力，球員在適應上面需要再加快一點點，「如果對方策略性放投，那一名球員一直投不進，是不是要要去想如何幫助隊友去製造投籃機會。」

戰神今年才剛成軍，戰術體系都還在磨合，教練的指導球員要吸收也需要時間，很多時候進攻端讓球員自由發揮。在面對這種執行力高的的針對性防守時，球員應變上比較不足，比如後衛幫中鋒進行反向掩護、或是擋拆時改變另一個方向等等，球隊做不出來，造成進攻停滯。

誘使林秉聖勉強出手　雙衛失靈戰神進攻端當機

林秉聖在前3戰砍下69分，他的運動能力給予老東家中信特攻很大的麻煩。今天特攻用不同的球員輪流守他，包括柯丹、阿巴西、黃泓瀚都有對位，讓他找不到節奏，出手一些不理想的投籃。他和另一名戰神後衛曹薰襄合計33投得到22分，效率不理想。

賽後林秉聖坦言對方守得很針對，「中信最厲害的就是放點，用5守4，被放投的那個點必須要想辦法解決。」林秉聖如果被放投，那一名球員就要打得聰明一點，不能一直投，如何去破解對方這樣的守法，要回去多看影片想辦法。

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