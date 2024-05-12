新加坡總理李顯龍5/15將卸任 親吐心情：沒有遺憾、拿得起放得下
新加坡即將在5月15日迎來新的總理，執政長達20年的總理李顯龍將會交棒給51歲的現任副總理暨財政部長黃循財。近日李顯龍接受新加坡《聯合早報》和8頻道專訪，談到了決定卸任的原因以及對未來的期望。李顯龍表示，選擇在5月15日交棒是經過深思熟慮後所做的決定，因為他要在五一勞動集會發表最後一次重要演講，因此選擇兩周後卸任，時間恰到好處。對於即將結束20年總理任期，李顯龍的態度相當平淡、坦然，表示自己已經做好準備，可以「拿得起放得下」。
國際中心／綜合報導
提到要對新加坡不同年齡層的人說什麼話時，李顯龍對新加坡的老中青三代，表達了不同的感謝和祝福。
他感謝老年人的犧牲和付出，並祝福他們能夠享受晚年生活。談到中壯年人，李顯龍突然感性了起來，眼眶泛紅地說：「感謝這一代國人辛勤付出，走過許多艱難時刻，帶國家更上一層樓，儘管在下一段人生歷程中可能需要調整心理或適應新的工作環境」。對於年輕一代，李顯龍財充滿信心，期待年輕人擁有無限的前途，並能發揮所長，帶領新加坡走向更美好的未來。
李顯龍在全程近2小時的專訪中，條理分明地總結20年的總理生涯，對他主政20年的新加坡進行反思與前瞻。他強調自己「沒有遺憾」，歷史評價則交給他人。他表示「很平淡，拿得起放得下，應該做的已經做了。」在他的治理下，新加坡是個是令人自豪的「閃耀的小紅點」，這也讓他感到非常欣慰和感激。